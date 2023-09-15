轉不停的粉紅愛心陀螺 正興國小志工團募鞋衣助非洲童

高雄市三民區正興國小志工團以「轉個不停的愛心陀螺」，當成志工團的slogan，將校園當作家園，從交通導護、校園美綠化到圖書館書籍整理借閱，每天忙碌穿梭在校園，就像帶著愛心轉個不停的陀螺。今年志工團又募集百雙鞋、10大箱衣服，以行動幫助非洲孩童，獲教育局評選為績優志工團隊。

走入正興國小校園，到處可以見到穿著粉紅色T恤，穿梭忙碌於校園間的志工團員。志工團以「轉個不停的愛心陀螺」當成slogan，他們臉上隨時掛著笑容，「轉個不停」意謂志工服務持續努力不懈的精神；「愛心陀螺」就像他們對校園每個孩子的愛，不停穿梭服務於孩子身旁的身影。志工們說，陀螺軸心是Love，代表著Learn=熱愛學習、Obliging=熱心助人、Vitality=充滿活力、Enthusiasm=熱情洋溢。

正興志工團前團長邱惠美，先生從原本的反對到支持她擔任團長一職，甚至在婆婆過世，86歲公公江順長也受她影響一同加入志工服務，發揮植栽專長，校園成為花園，並協助擔任校園食農教育樂齡志工，校園裡漂亮的綠美化很多出自其手，既能服務他人還能成就自己。

志工李雅萍家人也是因她忙於校園偶有微言，於是讓家人來學校看她，結果先生也受感動加入，甚至自掏包捐助學校籃球隊員球衣。為凝聚全團的向心力，她將志工「轉個不停的愛心陀螺」精神設計成為志工團徽章。樂齡志工美金阿嬤因為孫子到學校就讀，開始到學校當志工，負責導護、素食打菜等工作。

5年前志工曾信鳳的兒子因為突發性腦炎在腦部留下永久性傷害，從此臥病在床，志工團立刻號召發動捐款，學校老師也幫忙申請教育儲蓄戶基金，正興志工團全力協助資金援助，大家有錢出錢有力出力，幫助一家度過難關。曾信鳳說，沒想到當志工，有天會成為被幫助的個案，更能體會雪中送炭的溫暖。

校長顏銘志說，正興志工團從每天交通導護、校園美綠化到圖書館書籍整理借閱，以及班上說故事媽媽等，將正興國小學生視為自己的孩子照顧，持續在校園散佈對社會的愛與責任，尤其是年年響應「舊鞋救命」活動，募集衣鞋；歲末年終時，還捐出志工團費助弱勢家庭子女安心過年。