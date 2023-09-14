全國唯一！重光國小童軍實驗學校上課了 吸引跨學區就讀

雲林縣斗南鎮重光國小轉型成全國第1所童軍實驗學校，課程除了既有的國文、英文、數學、自然、社會等5大主要科目，也融入戶外探索、山野教育等進行教學，全校師生今天啟動第1堂正規童軍課，歡笑聲在校園中此起彼落，原本擔憂主科學習比例失衡的家長也笑了，因為「做中學」反而更激起孩子學習興趣，每天都期待上學。

重光國小校長楊松田投入童軍領域多年，歷年來在其所任職的學校中也致力推廣童軍教育，曾任2屆雲林縣童軍會理事長，實戰經驗豐富，6年前到任重光後，也把童軍帶進學校，現在全校12名教師都通過木章訓練，學生也都是童軍的一員。

學校許多課程與活動多半會結合童軍體驗、團集會等舉行，師生也經常參加山野教育等，楊松田從中發現學生在童軍制度及混齡編組中，變得相當有紀律和規律，團體互動良好，學習態度與合作性佳，是非常可貴的收穫。

為此，楊松田爭取學校轉型，本學年度起正式成為全國唯一、也是第1所童軍實驗學校，特點是自由學區，設籍雲林縣的新生均可報讀；楊說，原學區內1年級新生僅2人，轉型後多1人，其他年級家長認同童軍教育，共有7名轉學生。