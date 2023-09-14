快訊

差額可達數萬 勞退新制退休金該選保證收益還是分紅？

千名中醫師連署反對設系 陽明交大保證：絕不挖角教授

藏匿、情蒐、暗殺：一位烏克蘭銷售員的戰爭蛻變故事

不趕行程 免走太多路 大葉大學獲樂齡金質遊程大賞

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學觀光系學生和丁于珊副主任（左二）分享得獎喜悅。圖／大葉大學提供
大葉大學觀光系學生和丁于珊副主任（左二）分享得獎喜悅。圖／大葉大學提供

銀髮族可以怎麼玩得輕鬆又快樂？大葉大學觀光旅遊學系大三生蔡旻諺、洪妤芯、施興漢設計三天兩夜的慢活遊程，不用走太多路，悠閒欣賞嘉義台南的風景，獲得「2023校園金質旅遊行程設計競賽」評審肯定，頒給樂齡生活類第一名。

交通部觀光局指導、中華民國旅行業品質保障協會主辦2023校園金質旅遊行程設計競賽，分為五大類組，每一類組錄取3個優勝遊程，吸引全國大專校院學生分組上百隊參加，彰化縣3所大學之中，建國科技大學觀光系以「台東二日遊」入選永續旅遊類優勝，樂齡生活類只錄取一隊，就是大葉大學「活到老 玩到老」遊程提案。

觀光系學生施興漢今天說，觀光系課程教學生規畫行程，花季或季節限定活動都可當作旅遊景點，他和同學融合課堂學到的知識和實際踩點的經驗提出適合銀髮族的遊程這，很高興在這次競賽樂齡生活類獨占鰲頭。

學生蔡旻諺表示，他和同學以嘉義與台南兩縣景點設計難忘旅行，搭乘阿里山小火車、觀賞日出與雲海的美景，住宿檜意森活村的日式建築，強調慢活，老人家不用走太多路也不必趕行程。

觀光系學生洪妤芯說，「活到老 玩到老」遊程從發想到定案約３個多月，剛開始排定的行程銜接不順，與指導老師何嬿婷反覆討論才修改完成，遊程設定在四月份，行程最後一天會帶銀髮旅客到台南白河木棉花道，與季節限定的花種合照留念，讓老人家感受旅遊快樂。

「鼓勵學生透過競賽累積實務經驗、建立信心。」觀光系副主任丁于珊說，觀光系結合理論與實務的訓練來強化學生就業競爭力，遊程規畫就是系上一項特色課程，指導老師帶領學生實際演練，從選擇景點、安排交通住宿與餐點、控制預算，全方位設計思考逐步完成遊程規畫。

台南 嘉義

延伸閱讀

屏東醬油店家「豆油伯」 獲英國美食大賞最高榮譽

資策會樂齡盃數位競賽得獎出爐 青銀共創動情故事

連鎖健身房攜手衛生所 號召銀髮族運動遠離「肌少症」

屏縣府推銀髮人才！超商職場體驗獲青睞 打造樂齡就業環境

相關新聞

布可星球協助 學生閱讀力提升

台南市府打造從國小到高中的閱讀理解平台「布可星球」，3年來超過2千萬人次閱讀，市府委託台師大副校長宋曜廷的閱讀研究團隊分...

「高雄13寶」？某國中入學禮曝光 網友全看傻

每逢新學年開始，有些學校為了迎接新生會送上每人一份開學禮，全為幫助這群孩子儘快融入環境。不過，一名網友公開高雄某國中的「13樣入學禮」，內容物...

龍興國中校長傅美琴安排罕病生住院 扶弱精神獲師鐸獎

教師節將至，桃園市長張善政今天下午主持今年師鐸獎暨優良教育專業人員表揚大會，包括同德國中校長何信璋等22人獲頒師鐸獎、4...

台師大團隊驗證台南「布可星球」提升閱讀力 國小進步26分

南市為推動閱讀教育，3年前打造從國小到高中的閱讀理解平台「布可星球」，閱讀人次已超過2千萬，台師大教授宋曜廷閱讀研究團隊...

影／雄中人再續紅樓夢 第2、3棟經文資審議列歷史建築

擁有百年歷史的雄中「紅樓」，第一棟2003年已公告為歷史建築，校方最近向高雄市文化局提報第二、第三棟，9月經古蹟歷史建築...

南市美感教育有成 校長李添旺獲廣達游藝行政推手獎

台南市教育局與廣達文教基金會合作，推動藝術教育計畫廣達《游於藝》多年有成，廣達基金會日前頒發「第14屆廣達游藝獎」，全台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦