不趕行程 免走太多路 大葉大學獲樂齡金質遊程大賞

銀髮族可以怎麼玩得輕鬆又快樂？大葉大學觀光旅遊學系大三生蔡旻諺、洪妤芯、施興漢設計三天兩夜的慢活遊程，不用走太多路，悠閒欣賞嘉義和台南的風景，獲得「2023校園金質旅遊行程設計競賽」評審肯定，頒給樂齡生活類第一名。

交通部觀光局指導、中華民國旅行業品質保障協會主辦2023校園金質旅遊行程設計競賽，分為五大類組，每一類組錄取3個優勝遊程，吸引全國大專校院學生分組上百隊參加，彰化縣3所大學之中，建國科技大學觀光系以「台東二日遊」入選永續旅遊類優勝，樂齡生活類只錄取一隊，就是大葉大學「活到老 玩到老」遊程提案。

觀光系學生施興漢今天說，觀光系課程教學生規畫行程，花季或季節限定活動都可當作旅遊景點，他和同學融合課堂學到的知識和實際踩點的經驗提出適合銀髮族的遊程這，很高興在這次競賽樂齡生活類獨占鰲頭。

學生蔡旻諺表示，他和同學以嘉義與台南兩縣景點設計難忘旅行，搭乘阿里山小火車、觀賞日出與雲海的美景，住宿檜意森活村的日式建築，強調慢活，老人家不用走太多路也不必趕行程。

觀光系學生洪妤芯說，「活到老 玩到老」遊程從發想到定案約３個多月，剛開始排定的行程銜接不順，與指導老師何嬿婷反覆討論才修改完成，遊程設定在四月份，行程最後一天會帶銀髮旅客到台南白河木棉花道，與季節限定的花種合照留念，讓老人家感受旅遊快樂。

「鼓勵學生透過競賽累積實務經驗、建立信心。」觀光系副主任丁于珊說，觀光系結合理論與實務的訓練來強化學生就業競爭力，遊程規畫就是系上一項特色課程，指導老師帶領學生實際演練，從選擇景點、安排交通住宿與餐點、控制預算，全方位設計思考逐步完成遊程規畫。