弘光科大學生國外實習學AI感測技術 拓展視野

今年暑假弘光科技大學有92名學生到美國、加拿大、日本、新加坡、澳洲、東南亞等地，做「學海築夢、新南向學海築夢」國外實習，學生最近開心和同學分享出國學習的心得，異口同聲說，「參加國外實習能學到專業知識，還能拓展視野。」建議學弟妹要積極爭取這個機會。

弘光科大國際長田其虎表示，為增進國際學術交流、培育學生外語能力及國際觀，鼓勵學生參與國外研修、研習、實習、出席國際會議、參加國際競賽及國際交流活動，學校訂有獎助學生參與國際交流補助要點，分別補助機票、國外學費、課程研習費及生活費等。

田其虎指出，今年暑假全校有92名學生參加國外實習，包括護理系、動物保健系、語言治療與聽力學系、健康事業管理系、老人福利與長期照顧事業系、物理治療系、營養系、美髮造型設計系、文化設計與行銷系、食品科技系、運動休閒系、環境與安全衛生工程系等系，學生在實習機構學習世界先進的專業技術及知識，收獲多。

其中健管系大四學生蔡昌晉、吳念穎及研究所二年級學生梁巧欣、陳詩函，到加拿大科技與商業學院(Canadian College of Technology and Business, CCTB)及加拿大積極研發年長者居家照顧產品的新創科技公司REL Technology Inc.實習。

健管系助理教授李怡慶及助理教授張炳華表示，CCTB是一所商務管理及技術訓練的培訓教育機構，讓學生在進入商業、醫療科技等行業業時，可以更得心應手；在REL Technology Inc.則學習該公司最新AI零感測技術，了解這項技術及設備運用在長照機構病人空間位置偵測、停留過久警報及活動力分析等創新作法，更實際實習病人訪視作業，進行個案整體健康分析與建議，規劃最適合個案的健康促進保健計畫，增進對於醫療專業的認識，也提高學生的實踐能力和溝通能力。

4名學生開學後開心和同學、學弟妹分享學習心得。學生強調，「參加國外實習不僅能夠學到專業知識，還能夠拓展視野。」建議學弟妹應該要積極爭取這個機會，因為機會難得，一旦抓住所獲得的經驗將遠勝於他人，還能為自己的求學生涯增添獨特的色彩。

「走進沒有異味的加拿大安老院，完全顛覆刻板印象。」學生蔡昌晉指出，安老院居住環境品質好，相比台灣居民保有更多自理能力，他所照顧的老人活潑又陽光，能夠隨心所欲地自由走動，使用廚房簡單烹飪，房間內的AI監測設備能隨時偵測他們是否需要協助，這種先進方法不僅方便，也能更人性化地關懷長者。

學生梁巧欣分享說，這次出國實習經驗讓她有機會與個案互動，並進一步了解改善健康問題的方法，學會如何對待每個人的獨特需求，並以他們的角度思考問題，運用健康數據設計個別化的飲食改善計畫，促進他們的健康。