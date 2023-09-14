布可星球協助 學生閱讀力提升

台南市府打造從國小到高中的閱讀理解平台「布可星球」，3年來超過2千萬人次閱讀，市府委託台師大副校長宋曜廷的閱讀研究團隊分析成效，昨天發表成果，施測3738名國中、小學生中，有使用此平台的閱讀能力平均數分別提升22分、26分，「等於增進1個年級的能力」。市長黃偉哲說，要讓下一世代更具競爭力。

大灣國小四年級學生張旭喆說，原先閱讀動力不如哥哥，但老師推廣布可星球後，覺得很有趣，也想透過遊戲闖關獲取能量，趕快抓住重點，完成答題任務，因此主動借書。

台師大副校長宋曜廷、教授洪嘉馡表示，上、下學期各測1次，有44所學校、3738名小五、國一學生接受檢測，有使用布可星球者，整體閱讀力平均分數國小生提升26分、國中提升22分，都超過該年級的常模，國小73%的學生在能力上維持及提升、國中則是73.3%；團隊也發現，閱讀能力原屬中、低組的學生，使用平台後閱讀能力有更明顯的提升。

市長黃偉哲說，積極推升閱讀力、進而助益寫作能力，許多全國性評比中，台南的國小組、國中組平均成績都遠超出全國標準，給市府極大動力。教育局長鄭新輝說，每年補助學校購置平台上精選優質的紙本圖書，已採購20萬5千本，閱讀後再到平台上挑戰素養導向題目，提升個人學習力。