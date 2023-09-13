雙溪高中學生參加漢詩吟唱賽 展台、客語詩詞之美

雙溪高中在地學生陳廣薰、陳思瑜從小跟隨貂山吟社連嚴素月老師練習台語詩詞吟唱，近日報名參加由立法院主辦之「蔣渭水台語．客語漢詩吟唱」比賽，期望藉由參加競賽，以詩會友，讓大家體會台語、客語詩詞吟唱之美。

雙溪貂山吟社從1917年成立，宗旨一直都是推廣台語詩詞吟唱，讓傳統文化得以發揚光大。近年不只是在松年大學開班授課，更往下扎根，讓雙溪學子認識詩詞、練習吟唱。現在更有兩位學生代表雙溪高中比賽，推廣傳統文化逐漸開花結果。

陳廣薰、陳思瑜皆為雙溪柑林子弟，陳廣薰表示，從小學開始練習詩詞吟唱，一開始單純覺得好玩，後來體驗競賽演出之後，發現上台比賽不只是獲得成就感，更是與同儕切磋、與聽眾互動的過程，從此產生出興趣，就一路練習到現在。

陳思瑜則說，小學開始跟老師學習，家裡弟妹也都一起學、一起練；現在要參加比賽就努力練習，多少還有一些音調、發音需要老師調整，就努力準備到最好，呈現練習的成果給大家。

雙溪高中校長葉俊士表示，雙溪區近百年來一直是文風鼎盛人文薈萃之所，貂山詩社尤富盛名，學校為社區發展的中心推廣藝文更是不餘遺力。學校期待學生透過詩詞吟唱傳承優良學風更希望開啟學生文藝創作展現人文素養。