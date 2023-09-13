影／雄中人再續紅樓夢 第2、3棟經文資審議列歷史建築

擁有百年歷史的雄中「紅樓」，第一棟2003年已公告為歷史建築，校方最近向高雄市文化局提報第二、第三棟，9月經古蹟歷史建築審議會通過，將公告為歷史建築。校長莊福泰表示，在古蹟教室裡學習，是許多雄中人美好的青春回憶！紅樓一至三棟文資身分確定後，將啟動擬定修復再利用研究計畫。

文化局表示，高雄州立高雄中學校創建於大正11年（1922）4月1日，昭和19年（1944）改稱為「州立高雄第一中學校」，二次世界大戰後再改為「省立高雄高級中學」。校內保有三棟自大正11年起興建的建築，因有著紅磚外觀，俗稱「紅樓」。 全棟以清水磚採英國式砌法蓋成，屋頂為四坡頂屋頂，與門廊的四坡斜屋頂正交，而以菱形石瓦拼排，式樣罕見，天花板則以蚵殼燒製成的「灰土」塗裝。

雄中校長莊福泰同時也是雄中校友，他指著紅樓第二棟的二樓，當年高三的教室就在其中。鐵路就在學校的後方，火車行駛有隆隆聲，所以高一、高二、高三的教室就漸次安排從後側到前側較安靜的建國路側。百年紅樓雖保存完整，但有些地方難免老舊、甚至漏水，所以才向文化局申請第二棟、第三棟也如第一棟般列為歷史建築，九月通過文資專家審議，取得文資身分後就會進行修復再利用研究計畫。

莊福泰說，在第二棟紅樓外牆面還留著二二八事件槍砲射擊的痕跡，成為雄中自衛隊歷史上的印記，第二棟與第一棟紅樓間有植物園。牆面上的「八股標語」，校方也保留下來，畢竟是歷史的一部分。紅樓第三棟也非常特別，在日治時期主要蓋的是一樓，光復後才加蓋二樓，是「老少混合」的建築，獨特處在上下兩層樓的柱面並非垂直對稱，不過專家表示二樓的樓板承載重量與柱雖未相對，但安全結構是沒有問題的。

雄中校友指出，紅樓還保持原來樣態，也因為這些老建築，讓百年來雄中的學長學弟間，有著共同記憶，對雄中文化的保存非常重要，聊天時有著共同話題，感情特別凝聚。

「這是屬於雄中人的『紅樓夢』！」雄中學生說，紅樓建築彰顯的是歷史，加上人的溫度才更鮮活。現在雖然大家都移到新建大樓去上課了，但希望有朝一日，紅樓修復的更好後，學弟妹們能夠再回到紅樓學習，讓歷史建築傳出琅琅讀書聲。

雄中現已將紅樓第二、三棟教室清空，第一棟為行政辦公室。校方在上學期曾對這兩棟班級做調查，可以遷到新建大樓、或是留在紅樓繼續上課，結果有四個高三班級決定繼續留在紅樓，難得在歷史建築裡上好上滿，是雄中學習過程的難得回憶。