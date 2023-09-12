淡水鄧公國小英語日 校長說英語校門迎學童上課

新北市淡水區鄧公國小校長顏顯權在開學日穿上學校的水手領制服，變身成為鄧公的「大」朋友和小朋友一起說英語，每天早上都可以看到新任校長顏顯權和學生最熟悉的外師，跟每個踏入校門的小朋友用英文打招呼，帶領孩子一起練習開口說英文，希望一步一步的讓小朋友都可以順利通過考驗，念出越來越長的句子。

學生只要說出當天的英語問候句就可以得到一張學校精心製作的漂亮書籤，這張書籤還可以用來換禮物跟抽獎。

鄧公國小校長顏顯權表示，鄧公國小非常重視學生的英文學習，打招呼、問候是人際互動中最簡單的模式，讓學生在生活情境中自然而然的熟練使用英文，也學習到英文的問候也有多元的句子可以使用，不但增加孩子口說英文及互動的機會，也能藉由溫馨的互動及問候，開啟快樂學習的一天。

身為新北雙語領航學校的鄧公國小，從一年級開始，就有精實的英語課堂教學為學生奠定基本功，每天中午ICRT的廣播營造英語學習情境。此外還輔以英語護照認證檢視所學。低、中年級的外師說故事時間，以及高年級外師的全英語綜合課程，打造優質的英語學習環境，再加上各式豐富精彩的英語活動，像是這次十全十美的開學英語日，還有萬聖節、聖誕節等節慶活動，在鄧公愛上英語就是這麼簡單。