雲林出版「人品爆發神物」 官方宣布：編修第2版

雲林縣4年前創全國之先發行自編品德教育教材，並在全縣小學實施課程，不過有第一線教師反映部分內容難以融入現代小孩的生活，縣長張麗善認為有重新編修必要，今天啟動第2版編製工作，至於幼兒園、國中版本的教材目前尚在籌備，最快113學年度發表。

縣內193所國中小學在2019年全面懸掛「禮義廉恥」匾額，隔年為「品德元年」，教育處召集全縣150名校長、主任及教師組成工作小組，編輯出版全國第1套官方品德教育教材，包括套書、學習單、牌卡及文創品，依低、中、高年級發至各校每周至少實施1堂相關課程。

雲林品德教育做出口碑，近年吸引新北、宜蘭、台南、屏東、台東及嘉義等縣市交流取經；雲林子弟、現旅居日本的日本台商總會長俞秀霞也說，日本已將品德教育當成重要一門課，讚譽雲林縣能有自己的教材，培養孩子成為全人，相當難得。

不過有基層教師認為，教材種類多樣，學生的確很感興趣，但部分內容可能非現在所流行的話題，距離孩子年代久遠，即便有「親師生」手冊作為溝通管道，但孩子的理解過程仍需要時間。

「品德教育不是教條。」張麗善強調，既有教材富含在地、趣味、彈性及多元層面元素，相當生動且寓教於樂，今天她主持工作小組會議聽取意見，宣布啟動第2版重新編修工作，目標以更貼近現代常民生活編寫。

不少家教師和家長關注幼兒園、國中版專屬的教材何時上線，縣府表示，幼童部分因需結合繪本與故事方式呈現，編寫時程較長，國中的進度則已完成一半，最快113學年度出版。