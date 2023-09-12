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雲林出版「人品爆發神物」 官方宣布：編修第2版

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣除在縣立各級學校推動品德教育，也擴及社區和假日休閒活動。圖／校方提供
雲林縣除在縣立各級學校推動品德教育，也擴及社區和假日休閒活動。圖／校方提供

雲林縣4年前創全國之先發行自編品德教育教材，並在全縣小學實施課程，不過有第一線教師反映部分內容難以融入現代小孩的生活，縣長張麗善認為有重新編修必要，今天啟動第2版編製工作，至於幼兒園、國中版本的教材目前尚在籌備，最快113學年度發表。

縣內193所國中小學在2019年全面懸掛「禮義廉恥」匾額，隔年為「品德元年」，教育處召集全縣150名校長、主任及教師組成工作小組，編輯出版全國第1套官方品德教育教材，包括套書、學習單、牌卡及文創品，依低、中、高年級發至各校每周至少實施1堂相關課程。

雲林品德教育做出口碑，近年吸引新北、宜蘭、台南、屏東、台東及嘉義等縣市交流取經；雲林子弟、現旅居日本的日本台商總會長俞秀霞也說，日本已將品德教育當成重要一門課，讚譽雲林縣能有自己的教材，培養孩子成為全人，相當難得。

不過有基層教師認為，教材種類多樣，學生的確很感興趣，但部分內容可能非現在所流行的話題，距離孩子年代久遠，即便有「親師生」手冊作為溝通管道，但孩子的理解過程仍需要時間。

「品德教育不是教條。」張麗善強調，既有教材富含在地、趣味、彈性及多元層面元素，相當生動且寓教於樂，今天她主持工作小組會議聽取意見，宣布啟動第2版重新編修工作，目標以更貼近現代常民生活編寫。

不少家教師和家長關注幼兒園、國中版專屬的教材何時上線，縣府表示，幼童部分因需結合繪本與故事方式呈現，編寫時程較長，國中的進度則已完成一半，最快113學年度出版。

張麗善說，斗南重光國小本學期已轉型為童軍實驗教育學校，以童軍教育培養學子品德，她也宣布將在斗六鎮西國小設立品德教育研發暨推廣中心；今年重點工作則持續進行縣外交流，也將至雲林第2監獄進行少觀所品德教育課程，優先在藝術領域試行國際版英語教材，並結合環境議題與環保局共同編輯新教材，讓品德教育推動更生活化。

雲林縣政府4年前發表官方第1套品德教育教材，其中「品德大富翁」廣受師生歡迎。本報資料照
雲林縣政府4年前發表官方第1套品德教育教材，其中「品德大富翁」廣受師生歡迎。本報資料照
雲林斗南重光國小本學期已轉型為童軍實驗教育學校，以童軍教育培養學子品德，縣長張麗善今也宣布將在斗六鎮西國小設立品德教育研發暨推廣中心。圖／校方提供
雲林斗南重光國小本學期已轉型為童軍實驗教育學校，以童軍教育培養學子品德，縣長張麗善今也宣布將在斗六鎮西國小設立品德教育研發暨推廣中心。圖／校方提供
雲林縣的品德教育教材有牌卡、桌遊等種類，寓教於樂的玩法引起不少學生共鳴。本報資料照
雲林縣的品德教育教材有牌卡、桌遊等種類，寓教於樂的玩法引起不少學生共鳴。本報資料照

雲林 教師

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