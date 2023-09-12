雲林出版「人品爆發神物」 官方宣布：編修第2版
雲林縣4年前創全國之先發行自編品德教育教材，並在全縣小學實施課程，不過有第一線教師反映部分內容難以融入現代小孩的生活，縣長張麗善認為有重新編修必要，今天啟動第2版編製工作，至於幼兒園、國中版本的教材目前尚在籌備，最快113學年度發表。
縣內193所國中小學在2019年全面懸掛「禮義廉恥」匾額，隔年為「品德元年」，教育處召集全縣150名校長、主任及教師組成工作小組，編輯出版全國第1套官方品德教育教材，包括套書、學習單、牌卡及文創品，依低、中、高年級發至各校每周至少實施1堂相關課程。
雲林品德教育做出口碑，近年吸引新北、宜蘭、台南、屏東、台東及嘉義等縣市交流取經；雲林子弟、現旅居日本的日本台商總會長俞秀霞也說，日本已將品德教育當成重要一門課，讚譽雲林縣能有自己的教材，培養孩子成為全人，相當難得。
不過有基層教師認為，教材種類多樣，學生的確很感興趣，但部分內容可能非現在所流行的話題，距離孩子年代久遠，即便有「親師生」手冊作為溝通管道，但孩子的理解過程仍需要時間。
「品德教育不是教條。」張麗善強調，既有教材富含在地、趣味、彈性及多元層面元素，相當生動且寓教於樂，今天她主持工作小組會議聽取意見，宣布啟動第2版重新編修工作，目標以更貼近現代常民生活編寫。
不少家教師和家長關注幼兒園、國中版專屬的教材何時上線，縣府表示，幼童部分因需結合繪本與故事方式呈現，編寫時程較長，國中的進度則已完成一半，最快113學年度出版。
張麗善說，斗南重光國小本學期已轉型為童軍實驗教育學校，以童軍教育培養學子品德，她也宣布將在斗六鎮西國小設立品德教育研發暨推廣中心；今年重點工作則持續進行縣外交流，也將至雲林第2監獄進行少觀所品德教育課程，優先在藝術領域試行國際版英語教材，並結合環境議題與環保局共同編輯新教材，讓品德教育推動更生活化。
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