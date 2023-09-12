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首宗青少年通報救援黑熊 林業保育署到校表揚

中央社／ 花蓮縣12日電
花蓮卓溪鄉8月底有2名少年機警通報救援台灣黑熊，林業及自然保育署花蓮分署12日到玉里國中表揚國三生高洋（前中），這也是首件由青少年通報並協助救援的案例，凸顯鄉民對台灣黑熊保育的重視。（林業保育署花蓮分署提供）中央社
花蓮卓溪鄉8月底有2名少年機警通報救援台灣黑熊，林業及自然保育署花蓮分署12日到玉里國中表揚國三生高洋（前中），這也是首件由青少年通報並協助救援的案例，凸顯鄉民對台灣黑熊保育的重視。（林業保育署花蓮分署提供）中央社

花蓮卓溪鄉8月底有2名少年沉著機警通報救援台灣黑熊，林業保育署花蓮分署今天到學校表揚，這是首件由青少年通報並協助救援的案例，凸顯鄉民對台灣黑熊保育的重視。

校方表示，2名少年都是玉里國中學生，高翰是今年畢業生，目前正在準備警察專科學校考試，今天未出席；高洋則是三年級學生，2人在遇到台灣黑熊需要救援時挺身而出，堪稱學生的典範，希望大家能多多向2人學習。

農業部林業及自然保育署花蓮分署長黃群策指出，2名少年年紀輕但成熟冷靜，除通報外，還留在現場協助黑熊救援，讓救援人員對2人留下深刻印象。

黃群策說，雖然黑熊傷重不治，讓2人感到不捨與失落，但仍深深感謝2人的付出與努力，因為每一隻台灣黑熊的救傷及病例都將精進救援單位的作為，希望這起案例能激起玉里國中所有學生心中的漣漪，讓台灣黑熊保育觀念能向下扎根。

黃群策說明，為避免憾事重演，花蓮分署會更積極推動以改良式獵具取代制式大口徑獵具，未來將與部落合作「卓溪鄉狩獵自主管理計畫」，在維護部落傳統文化的同時，也能保育如台灣黑熊等瀕危保育類動物，並加強輔導部落自主移除未經申請的陷阱，還給野生動物安全的棲息環境，透過部落文化管理獵場，避免再度發生誤捕黑熊憾事。

此外，為強化在地黑熊保育，花蓮分署預告10月13日將在玉里國中校內對全體師生播放「一隻台灣黑熊之死」記錄片，也會繼續舉辦一系列部落座談活動，落實黑熊保育工作。

台灣黑熊 花蓮 農業部

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