關懷烏克蘭戰地人民 雄中校友會以音樂傳遞愛與恩典

高雄中學校友會關懷飽受戰火摧殘的烏克蘭人民，由榮譽會長、婦產科院長段志憲院長和張文豹文教基金會會長張弘共同號召，發起愛與恩典音樂會。由旅美余遠淳音樂博士創作樂曲「如香的祈禱」，結合小提琴家花苾茲、留俄鋼琴家黃俊瑜首次發表。校友們並大合唱Amazing Grace和 You raise me up。

新興國中音樂班中提琴首席顏志桓、女高音洪郁菁老師與雄中民謠吉他社，也參與演出，雄中校長莊福泰和段志憲、張弘，期待透過音樂傳遞愛與恩典的訊息，撫慰戰爭下的烏克蘭人民。

烏克蘭國家交響樂團今晚將在衛武營音樂廳演出，歷經72小時的旅程從烏克蘭到台灣，只為了透過音樂向台灣人民傳遞烏克蘭人民捍衛自由民主的堅強意志。高雄中學美洲校友會長林榮松的帶領下，台美醫師組成的義診團8月30日已經抵達烏克蘭進行醫療救援，台灣和烏克蘭都面臨強大的外部力量的干擾，雙方站在一起捍衛共同價值。

莊福泰表示，雄中校友在過去便長期為民主自由而努力，校友會這次發起愛與恩典音樂會，便是期待透過音樂的獨特力量，傳達情感，撫慰靈魂，並跨越語言和文化的障礙。透過樂曲、歌聲和音符，向烏克蘭人民傳遞台灣人民的關懷和支持，同時也提醒我們珍惜和平、反思戰爭的殘酷。

雄中校友余遠淳博士特別以烏克蘭民謠為參考，創作樂曲「如香的祈禱」，在小提琴家花苾茲和留俄鋼琴家黃俊瑜的合作演出，在這次音樂會進行全球首發。這首樂曲透過小提琴的詮釋，展現悠揚卻恢弘的烏克蘭麥色大地，鋼琴的伴奏妝點出烏克蘭寬闊卻多彩的景致，濃濃的烏克蘭民謠風，讓聽眾宛如身歷烏克蘭一般。