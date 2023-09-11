法規落後／團膳業者：統一標準 解產業困境

兒童飲食營養及校園食安問題長年受到關注，台灣僅於去年通過食農教育法，「國民營養及健康飲食促進法」草案原地踏地四十年，「學校供餐法」至今仍無下文。團膳業者表示，目前業者扛下重責任，盼政府盡快訂定專法、統一標準，從根本解決價格、食材、剩食的問題，否則再不重視，「難道要落後中國大陸嗎」？

台北市餐盒食品商業同業公會理事長高嘉鴻說，由於無法源依據，各地方學校的家長，需負擔的營養午餐費用不一；農業部雖推動「三章一Ｑ」食材每人每日十元補貼，盼讓食材更在地化，政府也看似重視營養午餐，但相關法令至今仍無下文，態度讓人疑惑。

高嘉鴻指出，營養午餐是社會福利的一環，業者扛下很大責任，卻也面臨諸多困境及挑戰，例如人員配置、設備設施、食材供應、收費基準等；強調在地化、多元豐富化的學校，會提供較多道菜，卻衍生剩食大增等問題。他建議盡快訂定專法，統一全台標準，從根本解決問題。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信說，現行學校營養午餐相關規範散落於多個不同法源，導致全台廿二縣市有超過廿二種營養午餐規範，多頭馬車下，業者執行困難度大增；全台供餐方式分為公辦公營、公辦民營、民辦民營等三種，民辦民營的供餐數大，導致製成時間長，這反映制度造成的產業困境。

陳明信說，營養午餐與食安息息相關，台灣談了很多年都不了了之，政府往往得等發生大事才正視問題，台灣營養午餐專法已嚴重落後日韓，「再不重視，難道還要落後中國大陸嗎」？他強調，公會將於十月底、十一月初公布產業版政策白皮書。