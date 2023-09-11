家長：快定專法、營養午餐SOP

兒盟的營養午餐調查發現營養午餐不受學生歡迎，連食材都不夠營養，使家長團體和食育團體都呼籲政府須盡快制定營養午餐專法，才能完整制定營養午餐的ＳＯＰ，由國家負責把關，才能讓午餐可兼顧安全、營養與美味。

食育團體大享食育協會長期關注學童飲食、調查台灣、日本與南韓學校午餐政策，協會秘書長黃嘉琳表示，跟台灣飲食型態、教育體制、文化風俗相近的日、韓，分別早於一九五四年及一九八一年年訂定「學校給食法」，以專法管理學校供餐。

大享食育呼籲學校供餐法制化，並將「尊重專業、源頭管理食材、資訊公開、傳承飲食文化」等四面向納入考量，徹底改善台灣校園供餐體系。

全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示，聯盟曾做過小型調查，發現學生對學校最不滿意的部分往往是「營養午餐很難吃」，國中生對營養午餐的平均分數只得到五一點三的不及格分數 ，近六成學生給學校營養午餐五十分以下的評價，與兒盟昨公布的調查結果相似。

黃正銘表示，現行目前學校供應營養午餐的三種作法都有問題，例如公辦公營的食材採購缺乏統合，肉類、乾貨等分別向不同廠商採購，一旦出現食安問題，難以釐清業者責任；公辦民營採多校聯盟，業者一校接一校送午餐，食材放太久容易滋生細菌。向團膳業者訂購的「桶餐」也有類似問題。

黃正銘認為，台灣應盡速制定營養午餐專法，完整制定營養午餐的所有SOP，並仿效日本由國家提供營養午餐的食材、再找廚工烹調，由國家負責把關營養午餐。