U15青少棒亞錦賽奪冠 中市議員犒賞小將吃牛排

台中市西屯區中山國中組訓的中華青少棒代表隊，8月底在中國山東省奪「2023年第11屆亞洲U15青少棒錦標賽」冠軍，台中市議員黃馨慧慰勞中華小將吃牛排，為球員進補。

「2023年第11屆亞洲U15青少棒錦標賽」冠軍戰，8月26日在中國山東省威海市臨港經濟技術開發區藍鯨棒球場開戰，中華代表隊與複賽排名第一的日本隊再度碰頭，終場以6比4擊敗強敵日本隊，勇奪冠軍。

國民黨籍台中市議員黃馨慧今天透過文字稿表示，昨天晚上犒賞小選手們吃牛排。中山國中校長翁麗鳳、台中市家長會長協會理事長詹孟哲、國民黨台中立委第4選區（西屯區、南屯區）參選人廖偉翔、中市教育局副局長葉俊傑也到場鼓勵小將再接再厲。

黃馨慧表示，台中有世界棒球之都的美譽，市府對提倡獎勵棒球運動不遺餘力，她也將會持續對於球員設備提升，增設場地新建與改善關注與努力。

聚會中，家長會長林季融為教練準備紅包，為選手準備球棒、球袋，一起幫選手們打氣鼓勵，期待下次繼續為台中、為國爭光。