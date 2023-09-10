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91歲竹中校史館提報古蹟 文化資產有望再增添一處

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
竹中講堂（校史館）現況保存良好，做為校史館陳列、存放該校文物。圖／新竹市政府提供
竹中講堂（校史館）現況保存良好，做為校史館陳列、存放該校文物。圖／新竹市政府提供

新竹高中校史館已有91年歷史，如今做為校史館常設展區，由於缺乏空調設備又漏水，竹中校友今年向文化部提報文資身分認定，市府8日邀集竹市文資委員現勘並做出結論，該建物室內兩側靠窗設置舊有木製長椅，外觀窗戶上有水平飾帶，基座為洗石子，內牆為螺旋紋灰泥作，為日治時期典型作法，一致認定竹校史館建物形制保存完整，具文資價值，予以列冊追蹤，竹市有形文化資產有望再添一處。

新竹市文化局表示，本案依文化資產法第14條由民眾提報為古蹟，依據文化資產保存法第14、15條流程辦理現勘及審查會議，現勘後委員一致認定，竹中講堂（校史館）見證從日治時期到戰後新竹高中各時代的歷史發展，也是竹中人共同的記憶，後續將召開專案小組及文化資產審議會，認定其文化資產價值。

新竹市文化局說，竹中講堂（校史館）是新竹中學校首任校長大木俊九郎任內所興建，於第二任荻阪進治校長任內竣工啟用（昭和7年／西元1932年），迄今已逾90年。

新竹市文化局說，該建物起初做為講堂（禮堂）使用，二戰後歷任校長包含辛志平校長在內也曾在此空間舉辦各項典禮、集會、比賽等，直到1977年做為「民族精神教育中心」、「匪／敵情資陳列中心」，後於1985年改建為校史館使用，校友們紛紛出錢出力，提供寶貴史料、著作等，建物現況仍在使用中，保存良好。建築物構造為磚造，瓦作兩坡屋頂以鋼構桁架之支撐，正面為一層樓，北側有樓梯下至地下室，類似外凸神龕的配置。

新竹市文化局表示，新竹高中校園內另有竹市古蹟劍道館，是台灣現存武道場中唯一採洋式建築者，2001年指定為新竹市市定古蹟，後經古蹟調查研究暨修復再利用計畫完成後，啟動修復工程作業，並於民國2020年修復完成。這次提報竹中講堂（校史館），如順利指定為古蹟或登錄為歷史建築，與劍道館一同，將補齊校園文化資產的拼圖，完善新竹高中從日治時期、二戰後到現今的歷史篇章。

竹中講堂（校史館）正面為一層樓，北側有樓梯下至地下室，類似外凸神龕的配置。圖／新竹市政府提供
竹中講堂（校史館）正面為一層樓，北側有樓梯下至地下室，類似外凸神龕的配置。圖／新竹市政府提供
竹中講堂（校史館）建物屋頂以鋼構桁架之支撐，室內天花現況已遮蔽，看不見鋼構桁架。圖／新竹市政府提供
竹中講堂（校史館）建物屋頂以鋼構桁架之支撐，室內天花現況已遮蔽，看不見鋼構桁架。圖／新竹市政府提供

文化資產 新竹 古蹟

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