苑裡鎮首辦兒童參與式預算投票 12提案電競比賽最高票

苗栗縣苑裡鎮公所推動號稱全台首次舉辦以兒童為主體的參與式預算，上午在鎮立體育場辦投票園遊會，邀學童參與投票，總計投下272票，最後12項提案中，以「電競比賽」52票數最高，將由苑裡鎮公所執行辦理。

苑裡鎮公所表示，為鼓勵兒童發聲，自主籌畫屬於兒童的活動，鎮公所推動全台首次以兒童為主體的參與式預算，從兒童提案、討論到投票，最後由鎮公所執行最貼近兒童心聲的方案，這也是鎮公所與縣府合作落實「兒童權利公約」的重要里程碑。

從5月開始籌備，邀學者專家協力，並請高中、大專青年志工辦「我是孩子王」課程，培訓審議民主和兒童權利的種子志工，並走訪全鎮9所國小、2所國中辦了近20場提案說明會，說明參與式預算與提案方式，暑期並辦提案工作坊「小小公民夏令營」，邀請具提案人資格、願意參與今年度實驗性計畫的孩子，經表達意見、聆聽建議、修正提案等過程，最後提出12項提案。

提案包括親子公園修繕、圖書館活動、山水繞境、逛街看表演、下午點心、苑裡交通改善、球類比賽、兒童泳池天堂、電競比賽、、設立育樂中心及弱勢基地、節慶活動、夏令營+多元課程。

鎮公所上午的「民主來扎根」投票園遊會，縣長鍾東錦的妻子陳美琦與議員、地方人士共同啟動；參加投票的小朋友從大班到國一都有，完成闖關集滿卡片後，簽名領取選票，圈選，結果第9項提案電競比賽獲得最高票。