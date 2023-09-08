如何辨識雄中人？雄中校長這一招網友全笑倒

高雄中學今年畢業歌曲選了「可愛くてごめん」掀起熱議，校長莊福泰今在個人 臉書貼文指如何分辨FB好友要求的是雄中學生，「那種貼充滿卡二風格，還帶有死眼神的，「10個有8個都是」，隨後也將自己的頭貼換成動漫風格，瞬間釣出一堆動漫頭貼的好友朝聖，好友圈直誇「校長很懂耶」。

雄中校長莊福泰在臉書上貼文，附上阿甘、妮露、博衣小夜璃、時透無一郎等知名動漫、遊戲角色的圖片，認為如何分辨FB好友要求是雄中學生，從頭貼是否充滿中二卡漫風格，還帶有死眼神的，10個有8個都是。

沒想到貼文一出，勾出上千動漫頭貼的臉友回應，紛留言「笑死 雄中校長」、「直接滑倒耶」，「校長本人也玩原神吧」、「校長很懂耶」、「校長最了解自己學生了」、「會講卡漫風格 果然是老人」。

動漫頭貼一夕成為辨識「雄中人」的通關密語，有臉友敲碗校長也要換大頭貼，跟上雄中人腳步，沒想到莊福泰說換就換，換上一張有著金色波浪捲髮、環手抱胸、充滿微笑的動漫頭貼，「以身作則」，再度引起好友圈騷動。