Handsome不能翻「帥氣的」？ 母一看英文考卷喊：太嚴格

許多家長非常重視孩子們的英文能力，並會查看孩子的英文試卷，就有網友在臉書「爆廢公社」分享，近期自己國一的小孩拿了張英文考卷回家，但她仔細一看，卻不解為何孩子的英文翻譯被老師扣分許多，她好奇詢問「請問現在國一英文翻譯要一字不差？」

原PO表示，近期國一的小孩拿了一張英文考卷回家，不解英文翻譯為何被老師扣分，身為家長的原PO在看完試卷後，卻也對此感到一頭霧水，並直言「現在這麼嚴格啊」。只見考卷上，handsome的正確答案是「英俊的」，孩子因寫成「帥氣的」而被扣分；cousin則被要求寫成「堂表兄弟姐妹」，不能寫作「堂表哥弟姐妹」。

原PO指出，孩子將too翻譯成「太」，被老師改為「也」。她說明，最後一題題目是Nice to meet you.因為小孩忘記將N大寫及寫上句號，所以她能理解老師為此扣分，但她透露，孩子將句子翻譯為「很開心遇見你」，但正確答案卻是「很高興遇見你」。雖然原PO最後向孩子強調要尊重老師，但她也好奇提問「請問現在國一英文翻譯要一字不差？」

貼文底下，許多網友認為老師太不知變通，表示翻譯不該只有一種答案，「這是考背書，不是考翻譯，就跟以前古文一樣」、「這老師腦袋這麼固執不會變通？」、「翻譯沒有絕對的標準答案」、「以前我大學的時候考翻譯，老師連標點符號寫錯都扣，反正就是要跟課本寫的一模一樣」、「老師這樣真的死板」。

也有過來人分享經驗，坦言教職員按照標準答案改考卷，能避免不少糾紛，「就教職員的立場來說，按照標準答案取分最不容易被投訴、出問題，是明哲保身的」、「有可能是同學交換改，英文老師路過」、「語言問題其實都該嚴謹，有時候翻譯只是找相近的意思，但其實它與本意還是有落差」。