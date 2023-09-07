共同回憶！屏縣中正國小麵包樹爺爺生病逝去學校徵圖文

大家共同回憶，屏東縣中正國小創校125年，校園內至少80年歷史的麵包樹近年來生病了，學校發現枯枝變多、且多年未結果，經樹醫師診斷後，發現麵包樹樹腐朽空洞，有倒塌之虞，學校已經申請移除，近期舉辦榮耀系列活動，向老樹告別，學校徵集圖文，期盼在歷史綠意中，創造永恆記憶。

中正國小校長陳文俊說，這棵麵包樹陪伴中正國小師生、校友們多年，更是中正人共同記憶，20多年前曾有流浪漢在樹下拜拜、燒金紙，讓這棵樹受傷了，近6年來發現麵包樹枯枝變多，也不再結果，請來樹醫生診斷後，發現生病，內部幾乎中空、腐爛，不得已做了砍樹移除的決定。

根據樹醫師診斷，麵包樹的樹幹基部有嚴重發生瘤狀物、膨大、中空與腐朽，顯示樹基部木材結構性差，避免未來樹體或枝幹斷裂或倒塌，造成校園公共安全問題，建議移除該樹。

陳文俊說，這棵老樹陪伴歷屆中正校友們，用生命教育角度看待，特別舉辦榮耀告別儀式系列活動，學校臉書粉專徵集麵包樹圖文，9月28日上午舉行紀念活動，並預計在當周假日移除老樹。

老樹移除，學校也將在校園另個角落林森路與信義路附近種植新生之樹，陳文俊說，9月28日紀念活動，舉行新生之樹鳳凰木種植儀式，代表生命的傳承、交接。

中正國小五年級吳彥伶說，麵包樹爺爺每天迎接她們到來再歡送她們回家，老師說樹爺爺生病了，有些病是治不好，「我們要學會放手」，死亡並不可怕，可怕是被人們遺忘的生命。

中正國小五年級莊浩聞說，感謝老樹爺爺的守護，陪伴他們長大，相信未來會用不同形式陪伴大家，期待老樹新生。