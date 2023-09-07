高雄家長團體推校服翻轉計畫 結合手作與資源再利用

高雄市各級學校家長會長協會推動「校服翻轉計畫-惜『服』活動」，第一站來到岡山區壽天國小。結合手作與資源再利用的校服翻轉計畫，主要是透過獨特的手作教育方式，藉由每位小小設計師的巧手，用膠膜修補衣服的髒汙處或破洞，為惜福衣找到全新的歸宿。

「校服翻轉計畫」的具體目標，包括資源再生、班服手做與校服升級。高雄市各級學校家長會長協會理事長張簡智鵬表示，這樣的活動不僅能培養學生的環保意識，更能夠讓孩子學會珍惜每一件物品，利用資源再利用的方式，讓ESG的理念能夠應用於生活中。也感謝社團法人成衣印花文創協會、T恤手造館、CC訂製，共同推動這有意義的活動。

壽天國小棒球隊的小隊員們，帶來自己的隊服和球衣來參加「惜服」活動。因為常常練習和參賽，隊服和球衣難免都有些汙損、小破洞，老師教大家用膠膜來修補，隊員自己挑了喜歡的圖案，經過熱燙轉印，衣服上的髒汙和小破洞都看不到了。

隊員們說，球隊是集體生活，衣服掛在一起，有時都分不清楚哪件是誰的？現在球衣不但修補好了，而且還不會撞衫呢！

除了實作體驗外，高雄市各級學校家長會長協會還透過話劇的形式，生動地向學生介紹ESG（環境、社會及治理）的概念。透過故事情節，小朋友們更加深刻地理解了永續環保的意義。