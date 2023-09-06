基隆明德國中射擊班捷報 左撇子黃胤儒2連霸全國賽奪冠

基隆市明德國中射擊班在今年「全國協會盃射擊錦標賽」傳捷報，黃胤儒以二連霸之姿，在國男組10公尺空氣手槍個人賽拿下冠軍，另國男組、國女組10公尺空氣手槍團體賽都拿下第四名，為基隆爭光。市長謝國樑說，將把明德國中發展為射擊專業的學校。

明德國中在民國86年時，學校與前奧運射擊國手杜台興教練規畫，成立全台第一個通過教育廳核定的射擊班，開始有計畫的射擊教育，並兼顧學業發展。

射擊班參加全國青年盃、全國梅花盃、全國協會盃、全國中正盃射擊錦標賽皆為前三名常客，在全國中等學校運動會屢獲佳績，表現亮眼。

全國協會盃射擊錦標賽傳出佳績，國男組10公尺空氣手槍個人賽中由黃胤儒拿下冠軍，團體賽也獲得第四名；國女組10公尺空氣手槍個人賽也獲第四名、團體賽第四名。

基隆市空氣槍射擊委員會主委、議員張耿輝昨邀市長謝國樑、基隆市七堵區體育會理事長李泳亮，到學校勉勵得獎學生並致贈紅包，學生現場練習試射，表現讓現場人員折服。

謝國樑說，明德國中射擊有很好的基礎，學生的表現就是學校最大的資產，要把明德國中發展為射擊專業的學校，未來會建置更好的設備，培養更多運動的明日之星。

張耿輝表示，學生經過教練的調教後有很好的表現，除了為基隆市爭光外，未來期盼可以為國爭光，以參加奧運為目標。

黃胤儒是二連霸拿下全國協會盃射擊錦標賽國中組空氣手槍冠軍，今年資格賽以總分550分第一名進入決賽，一路過關斬將，最後在冠亞軍戰不負眾望拿下第一名。