辦學成績獲肯定 台中僑泰中學抗少子化 逆勢成長
國內因少子化造成不少學校減班甚至關閉，但台中僑泰高中國中部反而道勢增班。該校國中部主任張廷鋐表示，校方在課程內容花了很多心思，學習也不只是在教室，這是都是僑泰獲學生和家長信任的主要原因。
張廷鋐說，僑泰很早就思考少子化因應之道，包括將各班學生數降為36至37人，提升教學的品質，也善用學生喜歡參加課外活動的機會，將之變成延伸學習，因此從9月到隔年6月的兩學期間，月月都有活動；除了迎新、送舊演唱會、耶誕聯歡會、隔宿露營、社團成果發表會，海外遊學外，還增加了半日與一日的校外教學。
活動範圍包括台中科博館、霧峰921地震博物館、日月潭，張廷鋐表示，「就算是同個博物館，也會看不同的展覽、體驗不同的課程，學生會有不同的收穫」。今年3月社會科老師先講述韓戰的歷史、地理，再讓學生看述韓戰的電影，之後再讓學生思考戰爭的影響。校外教學兼具學習與玩樂，老師、家長、學生的反應都很好。
由於僑泰有國中部、高中部與高職部，老師會根據學生的狀況、學習興趣提供升學建議，如，想升學，學期間提供數理化英及等增能課程，安排實驗課程等。喜歡實作或對學科較無興趣做學生，國二會先做性向測驗、去高職部體驗，國三時則鼓勵報名技藝學程，「不論未來想繼續升學或工作，至少有一技傍身，不用擔心出路」。
張廷鋐說，僑泰不只重視品德教育，也提醒老師以身教影響學生。校長温順德常叮嚀老師「教育是良心事業，帶學生要帶心，因為老師熟悉學生的學習狀況，更能提供適合的協助。
他表示，在師生的共同努力下，國中部今年會考成績，274位畢業生中有49人獲得5A的好成績，其中近30人可錄取台中一中或台中女中，將近250人達到公立高中職錄取標準，但這當中近7成選擇留在僑泰，在在顯示家長與學生對僑泰辦學方向的認同。
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