瑞濱國小獲贈互動式電子白板 提高學生學習興趣

三重中央扶輪社今(5)日到瑞濱國小捐贈雙屏互動式電子白板，電子白板採投影機播放方式，結合觸控和互動式螢幕，讓師生可以在此盡情揮灑創意，希望透過雙屏互動式電子白板在學校廣為運用，縮短城鄉數位落差，加速數位互動學習的拓展，提高學生學習興趣。

瑞濱國小校長李瑩映表示，感謝三重中央扶輪社熱心公益的善舉，學校會妥善運用這些珍貴資源，為孩子開拓視野，學生則要感恩惜福，將來學有所成，更應效法公益團體回饋社會。

三重中央扶輪社社長徐賀禱表示，本次扶輪社的社區服務從半年前就開始規劃，扶輪社深入瞭解學校的需求，希望透過雙屏互動式電子白板的捐贈，縮短城鄉數位落差，加速數位互動學習的拓展。

瑞濱國小老師楊雅茹表示，雙屏互動式電子白板，可以增進學生學習的行動性和互動性，也能有效提高學生學習興趣。