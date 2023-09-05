小孩聯絡簿狂寫「晶晶體」 家長怒批雙語政策：蛋頭學者亂搞

政府推動「2030雙語政策」，目標是2030年讓英語成為台灣主要語言之一，2021年起在各教育階段落實雙語教學。然而政策施行2年多來問題叢生，「英語凌駕學術專業」質疑聲浪不斷，現在也有家長看到小孩寫出「晶晶體」後忍不住跳出來重砲批評，後悔沒送小孩念私立學校。

一名家有國小、國中生的家長，在PTT貼出自己小孩的2頁聯絡簿，上頭出現諸如「Math筆、Chinese講、English句、30 words」等中英夾雜的字句，痛批學校政策讓聯絡簿變成「中不中英不英的晶晶體」，且校方理由是要執行政府要求的「雙語教育」。

一名家長貼出孩子的聯絡簿，痛批雙語教育殘害基層教學。 圖擷自PTT

該家長認為，雙語教育是國家重要政策，但目前需要適當的調整，因為執行面和資源面已跟不上，而且越來越混亂，在缺乏時間和配套的情況下，「基本上就是在第一線殘害我們的基礎教育師生」。更毫不客氣的指出這項政策是「一堆蛋頭學者坐在辦公室天馬行空亂搞出來的東西」，以目前基礎教育的做法「最後就是創造出國語不行、英語不行，甚至數學等學科也不行的新一代」，還洩氣的說「沒在國小就把小孩都送去私校是我最大的失誤」。

他補充說明，小孩會這樣寫是老師要求的，已寫了一個學年，而這種方式是「外部專家」的建議，學校英語老師也說這樣較容易把英語詞彙融入生活，所以就算家長有意見也很難與「專家、老師」抗衡。並說他當然可以讓小孩在課後另循管道加強英文，但並非所有家長都能做到這件事，質疑這項政策「到底是惡化學生家庭資源差距還是縮短？」。

許多網友看到聯絡簿如此寫法也感到不可思議，「原來雙語就是把英文硬插進中文呀」、「新時代自製火星話」、「連國文都出問題，還能指望雙語成功？」、「老師自己都不會覺得怪怪的嗎」、「中英雜交又偷懶省字，這種語文學習不會完蛋我隨便你」。還有人指出其實有很多學者反對，「但國家就是執意要推行，然後找一些雙語教得好的老師來背書，無視整體糟糕的狀況」。