竹中校史館提報文資 8日現勘

新竹高中校史館已有91年歷史，乘載師生共同記憶，如今做為校史館常設展區，由於缺乏空調設備又漏水，竹中校友今年向文化部提報文資身分認定，讓校史館能與劍道館一樣成為古蹟，繼續伴隨師生成長。

竹中指出，校史館乘載不同階段竹中人的空間記憶，也曾作為民主練習和民族精神教育的場所，校友們有意將校史館建築進行文資身分認定，校方尊重，預計本月8日文化局文資審議委員會的成員將現勘、聽取各項意見，再進行審議。

校方說，二戰後在校長辛志平時期，舉凡團體集會、合唱比賽、開學典禮、演講比賽、畢業典禮，尤其是校友印象深刻的「動員月會」，都曾在校史館建築舉行，講台兩側的「養天地正氣、法古今完人」標語，資深校友都還記憶猶新。動員月會以學生當主席，對校務和教育可發表想法，是戒嚴時期竹中人的民主練習場所。

直到校長史振鼎時，於1977年成為「民族精神教育資料中心」，之後更名為「匪/敵情資料陳列中心」，邀請各科老師編寫相關教材，籌備內容，是展現愛國民族精神教育的展示場所。

2009年由圖書館主任葉日煌規畫整修校史館，包括地板整修、窗台下座椅更新、牆面、窗戶重新粉刷，按照史料性質分設專區，並將照片數位化，設立「數位校史館」，去年竹中百年校慶，校友會也捐贈300萬元進行百年典藏文物盤點與整修。