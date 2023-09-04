陸生好奇「台灣高中生學習壓力」 過來人熱心分享經歷嘆：更多是疲勞

高中生課業繁重，尤其是高三準備大學的階段，更是讓許多學生壓力倍增。日前，有網友在臉書社團「高中學習討論群」透露，自己是大陸學生，不了解台灣讀書環境，好奇表示「好想知道台灣高中生的學習壓力大不大」。

原PO透露，自己是一名大陸學生，不了解台灣高中生的讀書環境，他也好奇表示「好想知道台灣高中生的學習壓力大不大。」他在留言處說明，大陸的每間高中都有晚自習，基本是從早上七點半開始上課，一路上到晚上十點，共十三節課。

與台灣高中生的學習環境不同，原PO在留言中分享，他們學校在高二上學期，就將所有高中課程學習完畢，到高二下學期後，大家便開始準備複習高考（普通高等學校招生全國統一考試）。他透露，有些人在大陸可以靠花錢進大學，但普通人就基本只有「高考」一種升學管道。

另外，有網友提出大陸高中是否有壓榨學生的疑問，原PO則直言「和省分有關係。」他解釋，像福建、浙江、上海等人少且經濟發達的地方，大部分高中生的生活反而較輕鬆。不過，若在人多且經濟差的地區，就只能靠壓榨學生的作息，取得好成績。

貼文一出，不少網友分享台灣高中生的壓力來源，並向原PO介紹在台的升學管道，「大，不過我覺得台灣比較好的是有多元的入學管道，學生可以選擇對他們自己最有利的，例如特別會考試的，就走繁星或考分科測驗；口才流利又會寫東西的，適合個人申請」、「在台灣，不追求頂大的話，基本上想找到你們所謂的二本或大專並不難。不過如果追求的是台大這種頂校，那就跟你們要拼985一樣，競爭激烈」、「台灣的學生，可能會覺得比起壓力，疲勞更嚴重。因為現在申請入學會看學生的學習歷程，老師會讓學生做一堆專題、小論文等等的『學習成果』」。

部分網友則強調，學習壓力都是依個人的追求而定，但亞洲小孩的讀書壓力確實較高，「我覺得亞洲教育的讀書壓力都滿高的，但是感覺我們這裡，沒你們那麼壓力大」、「一個人的學習壓力取決於夢想和背景，但如果你的想法只是單純的活著的話，就沒太大的學習壓力」、「壓力大不大要看人啊，我覺得普通吧」。