白色恐怖獄後辦兒童雜誌推動本土漫畫 蔡焜霖93歲辭世

推動台灣本土漫畫的人權教育者蔡焜霖昨（3）日晚間辭世，享耆壽93歲。文化部長史哲聞訊深表哀悼。「蔡焜霖前輩自由的歌聲已化為千風。」他表示，感念蔡焜霖多年來參與國家人權博物館的人權教育推廣工作，使年輕世代深刻認識台灣白色恐怖的歷史，以及得來不易的民主，對台灣的人權及文化發展深具貢獻。

蔡焜霖1930年出生於台中清水，自台中一中畢業後進入台中縣清水鎮公所擔任事務員，1950年遭情治單位指控涉及「省工委台北電信局支部張添丁等人案」，於清水鎮公所被捕，判處10年徒刑，1951年送往綠島「新生訓導處」直到1960年出獄。

蔡焜霖獄中曾見證「綠島再叛亂案」，出獄後每憶及遭判處死刑獄友，經常引述米蘭．昆德拉名言「人類對抗權力的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭。」期望台灣社會不要遺忘1950年代，這群富有正義感的政治受難者。

蔡焜霖出獄後致力於圖文出版，1966年創辦兒童雜誌《王子半月刊》、1984年創辦婦女雜誌《儂儂月刊》。

其中《王子半月刊》創辦於威權政府嚴控漫畫出版的年代，蔡焜霖利用「漫畫刊載於雜誌未超過總篇幅20%不用送審」規定，為本土漫畫保留創作園地，也讓王子雜誌成為當時許多年輕讀者認識世界的啟蒙讀物，對於豐富完備台灣漫畫歷史亦有重要意義，獲頒文化部第9屆金漫獎特殊貢獻獎，也獲日本政府頒發「旭日雙光章」榮譽。記錄蔡焜霖生命故事的漫畫《來自清水的孩子》更獲得台、日讀者廣大迴響。