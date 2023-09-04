竹中91歲校史館 校友向文化局提報文資 8日現勘

新竹高中的校史館已有91年歷史，是竹中10周年、1932年3月竣工的紀念建築，原作為禮堂之用，是從日治時代到二戰校內師生共同的記憶，如今做為校史館的常設展區，由於該建築無空調設備，加上漏水，竹中校友今年向文化部提報文資身分，盼藉由文資身分的認定，讓校史館能與劍道館一樣都具有古蹟文資身分，伴隨竹中師生成長。

竹中指出，校史館乘載不同階段竹中人的空間記憶，也曾作為民主練習和民族精神教育的場所，校友們有意將校史館建築進行文資身分認定，校方尊重，預計本月8日文化局文資審議委員會的成員會到竹中現勘及聽取各項意見，針對竹中校史館進行審議與認定。

校方說，二戰後在校長辛志平時期，舉凡團體集會、合唱比賽、開學典禮、演講比賽、畢業典禮，尤其是校有印象深刻的「動員月會」，都曾在校史館建築舉行，講台兩側的「養天地正氣法古今完人」標語，資深校友都還記憶猶新。

其中，「動員月會」時以學生當主席，對於校務和教育可發表自己的想法，是戒嚴時期竹中人的民主練習場所。直到校長史振鼎時，於1977年成為「民族精神教育資料中心」，之後更名為「匪/敵情資料陳列中心」，邀請各科老師編寫相關教材，籌備內容，是展現愛國民族精神教育的展示場所。

校方表示，之後在校長黃金龍任內，於1985年2月將其籌建為「校史館」，公推老師彭商育為籌備主任，老師黃祖蔭為總幹事，於1985年12月12日光復後40周年校慶日，「校史館」正式成立，成為靜態常設展，供外賓參觀。