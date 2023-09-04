國中畢旅商圈行程多 家長批「教敗家」

高雄市某中學家長昨在社群貼國三孩子戶外教學行程，地點都是遊樂園、商圈、OUTLET等，3天2夜費用5220元，教學行程就是買東西跟花錢，不參加學生需請假，質疑「校外活動是教國中孩子如何敗家？」校方說明，行程經各班學生、家長挑選定案；教育局也說，學校不得強迫學生參加。

高市教育局表示，已提醒學校，活動內容除考量學生興趣，仍需以學生學習為核心做規畫。活動規畫、費用收支及學生不參加配套應讓家長知悉，回饋意見應納入未來活動規畫參考。

家長指出，孩子國中畢旅訂在9月13至15日，費用5220元，第1天到六福村主題樂園、中壢夜市；第2天到九份老街、西門町商圈、士林商圈、麗寶OUTLET；第3天麗寶探索樂園、麗寶OUTLET，然後回校。

家長認為，畢旅活動大部分花在車程和購物，缺乏教學寓教於樂，並非要求全部教學行程，但至少應穿插一、二個，且校方規定不參加學生須到校上課，不想到校要有正當理由才能請假，質疑請假規則比平日嚴苛，變相逼學生參加畢旅？

校方表示，畢旅規畫景點是各班學生討論選出後，由學校考量路線、距離、停留時間後規畫3行程，再交各班學生與家長挑選定案；另畢旅長達3天，依校規不論事病假皆需請家長提供證明，以確保學生安全與權益。