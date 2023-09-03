國小連3天午餐發麵包 家長跳腳
高雄鼓山區一所國小開學日起連續3天營養午餐只發麵包給一年級新生，引起家長跳腳，家長批學校只讓孩子吃麵包，有夠可憐。學校解釋，原規畫開學前3天適應期先讓學生帶餐盒回家，因遇上颱風，怕米製食品不能久放，供應商才續發餐盒，9月4日起正常供餐。高市教育局已要求學校提出檢討報告。
家長批評，開學當天營養午餐發菠蘿麵包加其他種類麵包，第2天則是菠蘿麵包加壽司，第3天又是菠蘿麵包及飯糰，「連續3天拿碳水化合物給小孩吃，根本沒在把關營養午餐」。
家長怨氣「炸鍋」，學校趕緊在群組說明，指開學前3天是適應期，為讓新生適應學校和建立學習常規，通常不會讓孩子在學校用餐；開學日後又因碰上颱風可能登陸，怕米製品無法久放才會發麵包，結果事後颱風沒來，契約廠商來不及準備。
「沒在第一時間公告給家長了解，是學校疏忽，學校鄭重道歉」，學校表示，9月4日起會恢復正常供餐，內容是3菜1湯加飲品或水果，另連繫廠商下周三額外發飯糰彌補，未來會更加警惕並檢討。
教育局初步調查，這所學校8、9月份菜單未依學校衛生法、高市學校午餐工作手冊及教育局午餐契約規範書等規定，開菜單送學校午餐供應委員會審核。將派督學調查廠商是否履約，3日內提供檢討改進報告釐清責任。
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