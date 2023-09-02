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桃園青埔僅1所國中 家長連署擴建校舍、增設國中

中央社／ 桃園2日電

桃園青埔人口成長快，卻只有1所國中。有家長發起連署，要求加速興建青埔國中第4期校舍，並興建第2所國中。桃市府表示，已擬定短、中、長期方案因應，內含興建校舍和國中。

青埔國中家長會長李詠芳等人在臉書（Facebook）粉絲團「我是青埔人」，發起「加速興建青埔國中第4期校舍」及「於青埔地區興建第2所國中」連署。

李詠芳指出，青埔國中是青埔地區目前唯一的國中，112學年度班級數已達36班，若以周邊小學的學生人數推估，到117學年度班級數將高達59班，預估113學年度開始普通教室就會不敷使用，若因此犧牲專科教室，恐會影響教育品質。

家長認為，若不新增第4期校舍，孩子只能每天跨區就讀，但距離青埔國中較近的大園國中、大竹國中、大崙國中、興南國中等，至少都有3.5公里至6公里的距離，對家長、孩子來說都非常不方便。

青埔國中校長鍾雯豐向媒體表示，青埔移入人口增加，今年招生360人幾乎達到飽和，家長擔心未來學生得轉介到他校；已和桃園市政府教育局多次討論增建校舍問題，由教育局進行通盤考量。

桃園市政府教育局向媒體表示，市府規劃青埔國中逐年增班，在117學年度達60班；短期內先針對青埔國中實施總量管制，落實居住事實審查、減少越區就讀，原借給青園國小的7間教室返還後，會紓解明、後年需求。

教育局說，中期方案會新建教室，目標是增建20到30間，在2至3年完工；長期方案是以青埔地區現有校地、新設第2所國中，但得先經由都市計畫將國小用地變更為國中用地，預計最快得等到118學年度以後招生。

青埔地區橫跨中壢、大園兩區，根據桃園市政府中壢區、大園區戶政事務所統計資料，青埔6里人口數截至今年8月底已達3萬9142人，其中人口數最多的青埔里，截至去年1月僅有8925人，如今已有1萬1697人。

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教育局 桃園 教室

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