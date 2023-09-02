玻璃藏S密碼 新竹國小百齡樓古蹟明年修復

文化部推出歷史與文化資產維護發展計畫第五期，新竹市共12案獲核定補助，總經費2.2億元。文化部長史哲昨到竹市訪視「進士第」及「新竹國小百齡樓」2古蹟，其中百齡樓保留曾存放教育敕語的奉安箱，還有二戰遺留迄今刻有S字樣的玻璃，都是特殊文史印記，建物預計明年啟動修復。

史哲說，新竹古稱「竹塹」，共73處古蹟歷史建築文化資產，全國108處國定古蹟即有5處在新竹市，密度為全台第5高。此次文化部歷史五期計畫，竹市12案獲文化部核定補助共1.2億。

史哲、文資局長陳濟民等人首站前往新竹市北門街的國定古蹟「進士第」，進士第所有權人代表鄭武恩也陪同；進士第為「開臺進士」鄭用錫1838年建造的宅第，後續將進行彩繪修復。

第2站前往2017年登錄為市定古蹟的新竹國小百齡樓，文化部「歷史五期」補助百齡樓修復工程4125萬元、竹市配合款3375萬元，並額外編列約3447萬元作為教學設施設備經費，合計投入約1.1億元。預計明年初招標修復屋頂屋面及屋價、外牆、室內空間及地坪門窗等，2025年完工。