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台南青山國小教師謝易 傑出帶班3度獲獎

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市青山國小教師謝易獲教育部數位學伴傑出帶班老師。圖／教育局提供
台南市青山國小教師謝易獲教育部數位學伴傑出帶班老師。圖／教育局提供

教育部日前公布今年度數位學伴計畫獲獎名單，其中國中小傑出帶班老師，台南市東山區青山國小教師謝易在全國127個申請單位，與其他19名教師獲獎。謝易連續3度獲教育部肯定，市長黃偉哲對其優異表現表達祝賀。

教育局說，青山國小教師謝易，用心經營班級，制定班級管理公約、獨具巧思採取設備專用、個人任務及獎勵機制，將大、小學伴視同家人，互相扶持、鼓勵，讓偏鄉學子在平淡數位科技學習，感受到人與人間情感溫度，不斷檢討精進，優異表現連續3年獲教育部評審青睞，實至名歸。

黃偉哲表示，為縮短偏鄉數位資訊落差，台南積極爭取中央經費充實偏鄉學校硬體設備及學習資源，打造數位學習與環境。教育局長鄭新輝說，數位學伴計畫不是單純線上教學，重視陪伴與學習成效，「帶班教師」負責擔任中介橋樑，彌補數位學習距離，強化人文情感。

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