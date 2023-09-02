用排灣家屋概念治校 青山國小校長曾昱山獲領導卓越獎
屏東縣三地門鄉青山國小是一所不到百人的部落型國小，校長曾昱山今年47歲，從事教職24年，當年是體保公費生，專長三級跳遠，錄取屏東師範學校體育系，他深知閱讀力量，7年前首次派任校長到青山國小，近年接連帶領學校獲閱讀磐石學校、教育部本土教育貢獻獎團體獎，今年再獲教育部頒發校長領導卓越獎，他勉勵學生，「不到終點不輕易放棄」。
曾昱山的母親是魯凱族，父親是排灣族，他從小在屏東市求學。青山國小以排灣族學生為主，他說，以排灣族家屋概念帶領學校，校園處處有學習場域，以青山壯闊、扎根溯源、同心協力、跨越CAVAK（青山部落名稱）四大主軸經營學校。
青山國小校門口前有6顆大型琉璃珠，曾昱山跟學生說，「你們就是第七顆琉璃珠」，數字七象徵完美，學校就像陶壺孕育母體，帶領學生從校園環境認識文化。
曾昱山說，將文化融入課程，讓學生從山水間汲取智慧，成為終身學習者，重視民族文化、跨領域，文化課程融入探索、閱讀、科學創意等，培養學生美感情懷、邏輯思考、創造與解決問題能力，增強自信心。
「沒有到終點前不要放棄」，曾昱山勉勵學生，「不要忘記持續閱讀」。屏縣府教育處長楊英雪說，期待校長夥伴以創新理念推動教育發展，讓孩子多元成長。
▪ 青少年的網路世界：「數位原生世代」問卷填答 快來分享你的看法！
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言