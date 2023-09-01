大規模高中數學競試 TRML近3000名同學全台交鋒

國立政治大學及財團法人九九文教基金會共同主辦112年TRML（第25屆）高中數學競賽，在臺北、臺中、高雄三區共有近200支隊伍，將近3000位學生共同參與，一場全亞洲規模最大的高中生數學競試。臺北區考場在政治大學體育館舉行，生技醫療、教育、電子、金融各界聞人也聯袂來到現場，包括前立法院王金平院長、臺北市教育局湯志民局長、華邦電子白培霖副總經理、政治大學李蔡彥校長、第一商業銀行董事會陳義文監察人等產官學貴賓蒞臨現場鼓勵所有參賽選手並直呼：「相當壯觀的競賽現場，都是菁英中的菁英」。

九九文教基金會董事長何焱銘表示，匯集高中數學菁英團隊參與的TRML數學競試，孩子們在競賽中得以學習到良性競爭與互助合作的經驗外，於產官學而言亦等同未來科技、數學教育的人才儲備庫，期盼得以獲得社會大眾的重視。

薇閣高中校長李光倫表示，學校有9支隊伍參與，借用社會上或各基金會舉辦的活動、競賽、測試來檢視自己學校培育出來的孩子。薇閣高中教學組長曾冠喆表示，學生參與TRML數學競試，透過這項活動競賽可以測驗孩子的數學程度及狀況，亦展現孩子的數理能力。

今年有68所公私立高中共194隊，各地深具優良數學傳統的名校均有隊伍參與競賽，其中建中、私立薇閣中學、私立東山高中、臺中一中、彰化高中、臺南一中、高雄中學都有超過五隊與賽，就連遠在東部的宜蘭高中、羅東高中，甚至花蓮高中也繞過半個臺灣專程到臺北參加競賽。三隊獲得團體賽金牌分別來自竹科實中、臺南一中、高雄中學，在其他團體獎中也有許多隊伍獲獎，實屬今年最大贏家，而個人賽金牌得主，在北中南三地連線PK後，終於在十幾年後重回北區，由師大附中朱庭其同學角逐勝出。

以往數理比賽是男學生的天下，以男生報名居多，事實上，不少女生數理運算、思維能力不輸男生，基金會自第十三屆起增加「女生特別獎」、獎勵全數由女生所組成的隊伍，今年就有北一女中、中山女中、景美女中、新竹女中、臺中女中、曉明女中、彰化女中、高雄女中等積極參與。