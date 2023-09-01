人工智慧也能寫訴狀 陽明交大開設AI法律寫作課程

美國高盛集團（Goldman Sachs）今年上半年公布預測報告，未來四分之一工作將被AI取代，更有44%的法律工作可透過AI完成。陽明交大科技法律所本學期及開設「運用AI的法律寫作：技巧、策略與工具」課程，教導學生運用生成式AI ChatGPT撰寫法律文件。

高盛集團分析，44%的法律工作可透過AI完成，比例已超過行政文書以外的任何職業。日前外媒也報導，查詢判例、撰寫訴狀等法律實務，都已證明可由AI勝任。

陽明交大科技法律研究所副教授施明遠（Mark L. Shope）以ChatGPT回答律師高考選擇題，發現ChatGPT於滿分600分選擇題中得到342分，雖未達372分進入第二階段考試門檻，但表現能力仍優於半數考生。

施明遠開設「運用AI的法律寫作：技巧、策略與工具」課程，他表示，AI在法律寫作與研究中的角色日益重要，課程除ChatGPT外，也會讓學生熟悉Bing AI, Google's Bard, and Anthropic's Claude等生成式AI工具在法律領域的應用。

施明遠表示，法律結果通常以文字形式表現，AI撰寫法律文件、資料整理與訴訟準備上具優勢，很多法律事務所已導入AI工具，律師與其他職業一樣，若不善用科技很快會被取代。

訴訟中律師團常需花費大量時間分析案例、研究判例、閱讀資料，AI則可能改變趨勢，讓訴訟中的律師人力更為精簡。一般民眾則更容易獲得法律諮詢，這些轉變都有可能衝擊法律實務以及律師職業，連帶影響大學端律師養成。

但施明遠也說，在法律研究上還是要特別小心生成式AI的正確性，如美國曾有律師使用ChatGPT準備法院文件，結果ChatGPT提供的案例都是假的，該律師因此受到倫理懲戒。法律系學生仍需在法律寫作中負責，以符合倫理方式使用AI。