颱風生成觀測要角 首枚自製氣象衛星獵風者10月5日升空
台灣首枚自製氣象衛星「獵風者（Triton）」今年7月中於台灣起運至南美洲法屬圭亞那「圭亞那太空中心」。經多日整備，國科會今表示，獵風者衛星預計搭乘亞利安航太公司（Arianespace）VEGA火箭，於台灣時間10月5日上午9時36分發射升空，至601公里的低地球軌道執行任務。
獵風者是台灣第一個自製氣象衛星，國科會指出，獵風者衛星搭載台灣研發的酬載儀器「全球導航衛星系統反射訊號接收儀（GNSS-R）」，將執行面風速觀測任務。
國科會表示，獵風者衛星未來將提供許多重要的數據，經由分析全球導航衛星系統經海面反射的訊號，判識海面波浪浪高，反演海面風速，補充目前較缺乏的海面風速資訊，可為氣候科學研究與氣象預報做出貢獻，是氣象衛星，更是科學衛星。
國科會進一步指出，獵風者任務軌道屬於太陽同步軌道，能覆蓋全球，主要觀測範圍集中太平洋、印度洋、大西洋低緯度帶，也是劇烈天氣生成的區域，對於天氣觀測、甚至了解颱風形成可望提供許多幫助。
此次獵風者衛星搭乘的火箭為Arianespace的VEGA火箭，火箭四節，有效載荷重量為1500公斤、最高可將酬載送至700公里高度，已執行任務逾22次。
國科會指出，獵風者衛星預計於發射後約一小時抵達600公里高空並與火箭分離，自動啟動姿態控制以穩定衛星，約5至6小時後與海外地面接收站通聯，11小時後將經過台灣上空，與台灣的操控中心通聯。
獵風者衛星英文名Triton，源自希臘神話中海神波賽頓的兒子，手握三叉戟與海螺，每當吹響海螺就能駕馭風浪。獵風者衛星早期屬於福衛七號計畫的衛星之一，原名為FORMOSAT-7R （Reflectometry），因許多國際資料已採用該代號，因此沿用FORMOSAT-7R的代號。
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