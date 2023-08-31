第二屆「中國信託當代繪畫獎」競爭激烈 徵件數802件創新高

第二屆「中國信託當代繪畫獎」投件數再創新高，中信金指出，本屆投件達802件，超越首屆790件，經過第一階段初審，37位藝術家入圍決審名單，最終入選者將可進入關渡美術館展覽，並有機會獲得總獎金200萬的獎項，其中首獎及優選四件作品，將由中國信託文教基金會典藏，並將於11月10日前公布決審名單，入選作品將於明年3月15日至6月9日在關渡美術館公開展出。

中信金指出，本獎項為全台唯一以「當代繪畫」為定位的獎項，徵件數屢屢刷新紀錄，顯見不限主題、不限媒材、不限尺寸的開放式參賽規則、打破創作框架的「當代繪畫創作」對藝術家極具吸引力，更激發參賽者豐沛的創作能量。目前通過第一階段初審的參賽者共37位，包含來自全台灣的優秀藝術家，其中不乏多位受過專業藝術學院訓練的佼佼者，以及三位有德國與日本留學經驗的青年創作者，在年紀上，八零後參賽者12位，九零後22位，最年輕的參賽者僅23歲。

「中國信託當代繪畫獎」於2021年創立，每兩年舉辦一屆。主辦的中國信託文教基金會希望透過獎項設立，獎掖繪畫領域20至45歲具潛力的創作者持續精進，尤其目前台灣多數公私立美術獎項強調跨領域，繪畫創作類型被邊緣化，本獎項特別聚焦在「當代繪畫」，希冀可以補足這個缺口，將資源挹注在相對較需要資源的青世代創作者。