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與母過苦日子拚上台大 她獲獎學金淚崩談夢想：盼成救贖

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
獲得獎助學金的宜蘭高中學生洪于容談到自己與母親的生活遭遇，一度寄住鄰居家，哭到不行。記者戴永華／攝影
獲得獎助學金的宜蘭高中學生洪于容談到自己與母親的生活遭遇，一度寄住鄰居家，哭到不行。記者戴永華／攝影

宜蘭縣清寒卓越獎助學金協會今天頒發74名高中升大學、大一升大二清寒學生，每人1萬元至3萬元獎助學金，其中宜蘭高中畢業生洪于容受訪談到自身遭遇，淚流不止。她說，自己努力念書，希望透過升學改變現狀，她拚上台大政治系公共行政組，期待改變立法制度的漏洞，救贖困境家庭。

清寒卓越獎助學金協會成立5年，今年原公告頒發129萬元獎助學金，考量清寒學子表現優異，加碼26萬元，74名申請者全數通過，共頒發卓越組20名每人3萬元，正取組16名每人2萬元，增額組13名每人1萬元；大學績優組25名每人2萬元，合計頒發155萬元獎助學金。

就讀宜蘭高中的洪于容是卓越組獲獎人，她說，自己雖有雙親，卻過著單親生活，她與哥哥由媽媽撫養長大，爸爸長年在外，以前會拿錢回家，近年來未再拿錢回來，而此時是她與哥哥最需要花錢的時候，家中開銷全由媽媽一人扛起。

「真的很辛苦」，談到家庭遭遇，洪于容忍不住哽咽掉淚說，爸爸今年有回家，吵架大罵她們三個人，媽媽心力交瘁，求診身心科需服藥入睡，媽媽一度回去住南部娘家休養，她寄住鄰居家，後來媽媽覺得不行，堅持回宜蘭照顧她。

洪于容表示，努力念書盼翻轉家境，以她家為例，雖有雙親卻實為單親生活，因法規制度漏洞，問題難解，所以她選擇台大政治系公共行政組，希望透過政策改變，幫助和她家一樣陷入困境的人。

此外，台大外文系升大二的林永峻是第二年獲獎助學金，他的雙親離異，求學路上看到同學大把花錢，曾情緒不滿及自我厭惡「為何他們有，我卻沒有」，爸爸在桃園賺錢，他與弟弟多由阿嬤照顧，家境雖不優渥，但阿嬤照顧鼓勵他打開心結，很謝謝協會頒給他獎助學金，未來的他希望是一位傳達希望與溫暖的人。

台大外文系升大二的林永峻2度獲得獎助學金，他的雙親離異，但父親賺錢、阿嬤照顧鼓勵他，未來他希望是一位傳達希望與溫暖的人。記者戴永華／攝影
台大外文系升大二的林永峻2度獲得獎助學金，他的雙親離異，但父親賺錢、阿嬤照顧鼓勵他，未來他希望是一位傳達希望與溫暖的人。記者戴永華／攝影
議長張勝德頒發獎助學金給學業優秀的清寒學生。圖／宜蘭縣清寒卓越獎助學金協會提供
議長張勝德頒發獎助學金給學業優秀的清寒學生。圖／宜蘭縣清寒卓越獎助學金協會提供
今年74名申請者全數通過，協會加碼頒發155萬元獎助學金。圖／宜蘭縣清寒卓越獎助學金協會提供
今年74名申請者全數通過，協會加碼頒發155萬元獎助學金。圖／宜蘭縣清寒卓越獎助學金協會提供
縣長林姿妙鼓勵獲獎助學金的洪于容勇敢堅強，努力改變自己的生活，讓未來過得更好。圖／宜蘭縣清寒卓越獎助學金協會提供
縣長林姿妙鼓勵獲獎助學金的洪于容勇敢堅強，努力改變自己的生活，讓未來過得更好。圖／宜蘭縣清寒卓越獎助學金協會提供

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宜蘭 台大 升學

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