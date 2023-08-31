台北西門國小樂智學堂揭牌 打造老幼學習園地

台北市萬華區西門國小內樂智社區服務據點今揭牌，即起每週一到五開課，每時段約可容納30名長者與家屬共學，由專業治療師帶領活動，讓長者朝延緩認知退化、避免失能邁進。

台大醫院北護分院與一牆之隔的西門國小合作，利用校園餘裕空間打造 失智長者的「樂智社區服務據點」，讓校園成為老幼學習的園地，並在院內成立「失智共照中心」，提供失智者及其家庭完整的照顧支持與方便取得的專業服務諮詢，今天舉行揭牌典禮。

台大醫院北護分院院長陳永銘致詞指出，萬華算是台北各行政區中，數一數二超高齡地區，長照需求強勁，雖然只是一粒沙、一個點，如果不遍地開花，就無法照顧到全國這麼多社區跟長者。

透過打造垂直醫療整合、醫養結合，陳永銘表示，盼建構社區化的健康照護體系，提供社區長者連續醫療及照護服務，同時藉由校園學童充滿朝氣的氛圍，朝向延緩認知退化、避免失能的積極目標邁進。

台北市衛生局簡任技正王素琴致詞表示，台北市有3多，分別是老人多、醫療院所多、錢多，其中萬華地區老化人口占比更是高達23%，因為稅收高，每年編列很多預算配合政府政策，推動各項與老人有關計畫。

她會後受訪提到，以台北市老年人口結構換算，約1萬3000人有住宿機構需求，目前僅能提供7000多床，但又因面臨機構照服員缺工，只開出8成量能、約5600床，長照機構照服員缺工是全國性問題，盼衛福部也應思考如何補足長照機構的照護人力。

台大醫院北護分院社工師林昱宏會後接受媒體電訪補充，失智共照中心主要執行個案管理業務，因為才剛開始，目前收案約20多件，至於樂智社區服務據點遷移至西門國小後，從原本空間僅能容納約12人，現在提升到每個時段可容納約20到30人，由專業治療師如物理治療、職能治療等跨跨職系團隊帶領，每週一到五的上午、下午都有開課。