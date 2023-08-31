北市新生要學遠距教學辦法 病假3天以上可啟動

112學年度開學，考量許多傳染病流行，台北市教育局要求各校持續整備遠距教學模式，並確保新生、新進教師都熟悉遠距教學辦法，當全班停課或學生請病假3天以上就能啟動。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，台北市教育局修訂「台北市所屬高級中等以下學校多元彈性教學指引」，取消原先對各校遠距教學演練的頻率限制。

但考量腸病毒、水痘或流感等傳染病仍在流行，登革熱疫情也持續升溫，教育局仍要求各校在每學期初完成多元彈性教學整備，並確保新生及新進教師熟悉辦法。

根據指引，各校若有班級因為法定傳染病導致全班停課，就應提供多元彈性模式教學及課程；個別學生請病假超過3天以上，家長也可以提出居家學習需求，由學校及教師主動提供教學進度與相關資源。

昨天才帶著兒子及女兒開學的邱小姐表示，這項政策立意良好，但不是所有家庭都具備工具或熟悉操作方法，希望學校早點擬定作業方式並告知家長，才不會好不容易知道怎麼用，就恢復正常上課了。

葉小姐則說，兒子在幼兒園時經歷過遠距教學，「對媽媽來講是場噩夢」，因為小孩子穩定性不足，坐在電腦前就會開始玩，或是點完名馬上跑掉，教學品質堪憂。

葉小姐指出，家長只能配合政策，但既然可以預期遠距教學效益低，不如安排作業或閱讀清單，讓小孩子帶回家自己完成，也可以減少小孩子盯著電子產品的時間。