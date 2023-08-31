蒙特梭利在苗栗 新開揭牌啟動ing

位在偏鄉的新開國小，曾經面臨廢校危機，近年來積極發展出了學校特色，包括了音樂教育、山野教育、雙語及國際教育等課程及弦樂團。為了轉型更在國際蒙特梭利教育基金會董事長，也是AMI中華台北蒙特梭利培訓中心創辦人方綉媚協助下，提供師資培訓導入蒙特梭利教法，並以自主學習方式提供偏鄉的學生不一樣的學習。

新開國小每天安排蒙特梭利的工作時間，並經由老師的觀察與引導下，依自己的興趣與進度學習。在蒙特梭利教室，老師是重要的觀察者，不是把標準答案丟給孩子，而且留給孩子很多時間、空間思考探究。尤其，老師要更敏銳地觀察孩子的學習細節。蒙特梭利教育把學習稱之為工作，新開國小目前所安排的課程也和一般公校很不同，上午安排三小時的蒙特梭利大工作時間，學生透過小組討論、老師個別指導、團體練習等不同形式投入想學習的事，學習主題包含語文、數學、藝術音樂、歷史、地理、生物、幾何等領域。學校在這個時段更會把鐘聲拿掉，不打擾孩子學習。下午則安排如國英數等學科課程及多元課程。

為了提供孩子準備好的蒙特梭利學習環境，智榮基金會及未來毅宇基金會等協助為學校引入資源，這也推進了孩子的學習。蒙特梭利讓孩子找到興趣時，當有時間與同伴一起探索時，孩子可以無限地往下挖，就像找到了寶庫。蒙特梭利師資培訓、教具、環境建置等需要許多資源成本，在台灣、國中小階段多蒙特梭利教育多在非學校型態實驗教育的自學團或實驗教育機構施行，部分學習環境的學費與私校相當。新開國小成為苗栗第一所施行蒙特梭利教育的公辦公營實驗學校。

新開國小看見了學生渴望學習的眼神，就認定發展蒙特梭利這條路是值得走的。希望蒙特梭利教育在新開出現，讓孩子有效學習、具自主學習力。新開國小感謝中華台北蒙特梭利培訓中心贊助教師團隊接受培訓，以取得國際蒙特梭利AMI（Association Montessori International）主教教師及助教教師認證，讓每個班級未來都將有國際認證合格的蒙特梭利教師。此外，教育部國民及學前教育署及苗栗縣政府教育處也提供了在環境空間、添置教具、相關經費的支持。

新開國小的轉型，走出了苗栗公辦公營實驗教育的另一片天，也為苗栗的家長提供了更多元的選擇。