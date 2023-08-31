花蓮國中生少229人 3國小0新生

昨天開學日，花蓮縣內國中學生數較上學年度減少229人，減少3班，國小增加106人、3班，不過，國中小新生數都減少，港口、學田及卓楓3所國小零新生，另有4校新生數僅1人，多達49所國小學生人數不足50人，占全縣國小數約一半。縣府表示，因應少子化會鼓勵小校發展特色，不會任意裁併校。

教育處統計，112學年度全縣國小學生數共1萬3581人，國中學生數共6637人。和上學年度比較，國小1萬3581人，多106人，共897班，增加3班；國中6637人，少了229人，共294班，減少3班。整體學生數共2萬218人，較上學年度少123人，班級總數持平，沒有變動。

新學年度有豐濱鄉港口、富里鄉學田及卓溪鄉卓楓3所國小沒有新生入學；壽豐鄉溪口國小、瑞穗鄉舞鶴國小、富里鄉永豐國小及光復鄉西富國小，小一新生僅1人，還有幾所國小全校學生數不足10人。

縣府教育處代理處長翁書敏表示，裁併校有一定的程序，不僅要考量學生人數，若是原住民重點學校，裁併校還必須獲得過半數學區居民同意，因此，不會因為減班、少子女化，就任意裁併校。

今年初雖曾召開小校裁併諮詢會議，但目前沒有預計裁併的目標學校，現階段正辦理花蓮縣小型學校合併或停辦之可行性評估研究，希望取得充分研究資料，以此為基礎與社區、學校溝通討論，取得共識後才會啟動相關程序。

翁書敏強調，鼓勵學校發展自己的特色，如雙語、科技、食農、藝術或原住民實驗教育等，也會結合國教輔導團及各大學的相關資源協助偏鄉小校，規畫部分課程混齡教學，或採線上協同教學等。