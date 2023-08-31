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豐中案報告 市府、家長皆呼離譜

聯合報／ 記者余采瀅黃寅游振昇／台中報導
高中生父親與人本基金會昨舉行記者會，痛批調查報告荒誕離譜，昨天並提出申復。 記者余采瀅／攝影
高中生父親與人本基金會昨舉行記者會，痛批調查報告荒誕離譜，昨天並提出申復。 記者余采瀅／攝影

台中市豐原高中男學生今年2月疑遭霸凌輕生，校方兩度啟動調查，都認定未涉及霸凌。高中生父親與人本基金會昨舉行記者會，痛批調查報告美化學務人員的故意動機，認定學務人員沒有霸凌，將提申復。台中市副市長王育敏說，校方調查報告相當離譜，無法接受，教育局將取代學校教評會，依教師法強力介入。豐原高中則不願回應。

高中生父親昨無奈說，「我就是要個真相這麼難嗎？」學校處處針對為難他，一開始甚至連調查報告都不給他，已經是違法了，卻沒有任何罰則可以懲罰他們，教育制度一定要改變，將提申復，並期望由第三方公正人士調查，希望教育局給他一個真相。

中部人本基金會主任曾芳苑說，整起調查報告避重就輕，卻又以文字美化學務人員的動機，稱對學生搜身、寫自述書等行為沒有故意因此未涉及霸凌，而是不當管教；連汙衊學生偷竊，也稱是基於學務人員權責，無故意傷害學生動機，相當荒謬。除提申復外，並要求更換另一批委員調查，梳理全案脈絡。

民進黨立委張廖萬堅質疑調查報告有師師相護之嫌，教育局甚至以拖待變，將會持續關心該案；議員張家銨、王立任也質疑，報告找無關聯的學生問券調查，然後認定沒有霸凌。議員林祈烽說，台中調查霸凌的機制已死，調查委員也是霸凌事件的共犯， 要求市府邀集專家組成調查小組，還給學生一個公道。

教育局表示，學校對該生在校期間不當懲處長達1年半時間，已符合霸凌要件，但學校重啟調查的結果，霸凌仍然不成立，教育局完全不能認同，已正式行文學校對外說明，以示負責；針對涉及不當管教，將依照教師法規定，逕提專審會審議，取代原有學校教評會功能，審議前學務主任有無解聘、不續聘、停聘必要。

台中市豐原高中不願做出回應，一名教職人員私下說，霸凌因應小組從3人增加至7人，都是教育局人才庫中的律師、專家及家長，並無校內人員，再次調查結果外界不滿意，教育局要開專審會，尊重但無奈。

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霸凌 教育局 台中市

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