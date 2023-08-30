彰化潭墘國小被廢校無法開學 家長仍帶學生上課遭擋

今天開學日，彰化大城鄉潭墘國小因廢校無法開學，29名學生雖被縣府安排轉往他校就讀，但仍有家長帶2名學生來到潭墘國小上課被擋下，潭墘村長柯志憲說，仍不放棄復校。

彰化大城鄉人口流失，連帶影響小校新生人數，繼永光國小、頂庄國小裁撤後，彰化縣政府又裁撤大城鄉潭墘國小，引起居民不滿組成反廢校聯盟，除請律師提出法律訴訟外，監委葉大華日前也申請主動調查，縣府陸續關閉3間偏鄉小學，是否符合教育部授權。

遭裁撤的潭墘國小校舍及操場雖仍維持現狀，不過教室已無學生上課，操場也沒人打球跑步；柯志憲接受中央社記者電訪時說，潭墘國小29名學生雖被轉學到附近大城國小等3校，但今天還是有家長帶著2名學生來上課。

柯志憲指出，學生才剛到校門口，就有縣府教育處派出的督學，要求家長帶孩子前往安排好的學校上課，家長雖百般不願意，也只能帶孩子離開。

柯志憲說，由於有村民仍堅持讓小孩在潭墘國小念書，他昨天上午特別到縣府教育處，想跟處長見面卻吃閉門羹，他認為學校人數少不應成為廢校理由，目前律師已對縣府提出訴訟，監委也在調查中，他們仍不放棄復校。

彰縣府也發布聲明，指潭墘國小29名學生都已至鄰近學校就讀，校區也規劃成為彰化縣特色遊學中心，推動學校在地遊學與跨縣市學校城鄉交流；本案既已依法提訴訟，就靜待法院判決。