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開學首日！「這間國小」新生每人獲贈一台平板

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣林內鄉民生國小迎接新生，設置10項關卡，讓小朋友闖關，藉此讓小一新生適應校園生活，校方準備茄芷袋裝滿給小一新生的禮物，每名新生都獲得一台專屬平板電腦，幫助他們接軌實體課程與數位學習。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉民生國小迎接新生，設置10項關卡，讓小朋友闖關，藉此讓小一新生適應校園生活，校方準備茄芷袋裝滿給小一新生的禮物，每名新生都獲得一台專屬平板電腦，幫助他們接軌實體課程與數位學習。記者陳雅玲／攝影

開學首日，雲林縣林內鄉民生國小迎接新生，設置10項關卡，讓小朋友闖關，藉此讓小一新生適應校園生活，校方準備茄芷袋裝滿給小一新生的禮物，每名新生都獲得一台專屬平板電腦，幫助他們接軌實體課程與數位學習。

民生國小全校只有24名學生，今年有4名小一新生，為讓新生入學首日有美好的開始，校方籌備十全十美闖關活動，包括閱讀、音樂、拜師學藝等關卡，協助新生及早熟悉校園環境，適應小學生活，並能快樂學習。

新生通過每個關卡後，都能得到一份禮物，有平板電腦、便當盒、新書、跳繩、字典、乖乖等10項禮品，學校準備有「台灣菜市場LV包」之稱的茄芷袋，來讓學生裝入滿滿的禮物，校長蔡正龍鼓勵學生，要學習茄芷袋堅韌耐用的特性，在未來的學習過程，能不怕困難、勇往直前。

蔡正龍表示，每名新生在今天都獲得一台專屬平板電腦，是民間團體捐贈，讓孩子可以在實體課程與數位課程接軌，這台平板電腦將陪伴他們在學校的學習過程，祝福他們在小學的階段能夠有好的學習，並鼓勵他們在多元的學習領域能成為小狀元。

雲林縣林內鄉民生國小迎接新生，設置10項關卡，讓小朋友闖關，藉此讓小一新生適應校園生活，校方準備茄芷袋裝滿給小一新生的禮物，每名新生都獲得一台專屬平板電腦，幫助他們接軌實體課程與數位學習。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉民生國小迎接新生，設置10項關卡，讓小朋友闖關，藉此讓小一新生適應校園生活，校方準備茄芷袋裝滿給小一新生的禮物，每名新生都獲得一台專屬平板電腦，幫助他們接軌實體課程與數位學習。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉民生國小迎接新生，設置10項關卡，讓小朋友闖關，藉此讓小一新生適應校園生活，校方準備茄芷袋裝滿給小一新生的禮物，每名新生都獲得一台專屬平板電腦，幫助他們接軌實體課程與數位學習。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉民生國小迎接新生，設置10項關卡，讓小朋友闖關，藉此讓小一新生適應校園生活，校方準備茄芷袋裝滿給小一新生的禮物，每名新生都獲得一台專屬平板電腦，幫助他們接軌實體課程與數位學習。記者陳雅玲／攝影

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