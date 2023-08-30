新生開學不適應 職能治療師推薦帶「好朋友」上學

今天是開學日，對幼稚園或國小新生而言，是第1次離家、自己去上學，面對孩子的不適應與害怕，職能治療師推薦上學初期可帶家裡熟悉的玩偶、玩具「好朋友」，陪伴孩子適應新環境。

面對開學，家長與孩子們都是既期待又怕受傷害，特別是新生，孩子的不適應是難免的，可能抗拒陌生環境。衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強今天透過新聞稿分享4個方法，幫助家長陪伴孩子度過人生第1個開學首週。

第1個方法是家長與孩子的約定一定要遵守，張自強表示，上學最常見親子之間的約定就是說好幾時離開、幾時接回家，這些一定都要守時，除了讓孩子清楚爸爸、媽媽的接送時間，也能更清楚知道大人們會有一段時間不在身邊。

張自強說，第2個方法則是孩子上學初期可攜帶家中常玩樂的玩具或玩偶，讓熟悉的「好朋友」陪伴上課，可以增加孩子在校期間的安全感，同時建議家長盡可能在孩子上學初期提早接孩子。

第3個方法是家長們在接孩子回家時，可以多多在老師面前稱讚和鼓勵孩子，張自強解釋，這一個看似簡單的舉動，其實是協助建立老師也是孩子的「好朋友」角色；第4個方法則是回家聆聽孩子分享學校生活，一定要給予適度正向回饋及關心，這是表達對孩子支持的捷徑。

張自強也提到，若開學後孩子有出現不想上學、精神不佳懶散、學習興趣不高或想到上學就頭痛、肚子痛等，是因為暑假後第1次正常作息的上學，加上混亂作息突然要調整，不少孩子可能適應不良，出現生理或心理上的反應。

張自強提醒，父母應該耐心陪著孩子們一起調整，縮短適應不良的時間。但是若孩子精神不佳、常打哈欠、呈現疲倦或想睡，甚至脾氣暴躁易怒等狀況，經調整後仍無改善，甚至影響到日常生活或親子互動，建議尋求專業醫療協助。