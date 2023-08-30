少子化衝擊！ 澎湖多所學校「無新生報到」
澎湖各國中小學今天開學，全縣37所國中小中，共有607名新生，其中虎井、竹灣與花嶼等3所偏鄉離島學校學生掛零；鳥嶼、望安和將軍等3校，也僅有1人入學。
澎湖縣政府教育處表示，各級國中小今天同步開學，全縣37所國中小，共計607名新生，新生人數最多是馬公文澳國小有114名，突破百人最多，其次是石泉國小89名。
教育處指出，今天開學日，其中馬公虎井、西嶼竹灣與望安花嶼等3所偏鄉與3級離島學校，出現沒有新生，至於白沙鳥嶼、望安鄉的望安和將軍等3所國中小，也都只有1名國中小新生，中正國中虎井分部則是掛零。
澎湖望安2級離島的將軍小今天只有1名新生報到，校長葉子超與老師及學生親自到校門口歡迎這名小新生，並致贈上學的禮物，新生還親自敲響上課的鐘聲，展開新生的學習路程。
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