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少子化衝擊！ 澎湖多所學校「無新生報到」

中央社／ 澎湖縣30日電
澎湖各國中小30日開學，望安鄉將軍國小只有1名新生報到，在家長及老師的引導下，展開新生的學習路程。（澎湖將軍國小提供）中央社
澎湖各國中小30日開學，望安鄉將軍國小只有1名新生報到，在家長及老師的引導下，展開新生的學習路程。（澎湖將軍國小提供）中央社

澎湖縣望安鄉將軍國小30日只有1名新生報到，校長葉子超（左）親自歡迎這名新同學，並致贈開學禮物。（澎湖將軍國小提供）中央社
澎湖縣望安鄉將軍國小30日只有1名新生報到，校長葉子超（左）親自歡迎這名新同學，並致贈開學禮物。（澎湖將軍國小提供）中央社
澎湖各國中小學今天開學，全縣37所國中小中，共有607名新生，其中虎井、竹灣與花嶼等3所偏鄉離島學校學生掛零；鳥嶼、望安和將軍等3校，也僅有1人入學。

澎湖縣政府教育處表示，各級國中小今天同步開學，全縣37所國中小，共計607名新生，新生人數最多是馬公文澳國小有114名，突破百人最多，其次是石泉國小89名。

教育處指出，今天開學日，其中馬公虎井、西嶼竹灣與望安花嶼等3所偏鄉與3級離島學校，出現沒有新生，至於白沙鳥嶼、望安鄉的望安和將軍等3所國中小，也都只有1名國中小新生，中正國中虎井分部則是掛零。

澎湖望安2級離島的將軍小今天只有1名新生報到，校長葉子超與老師及學生親自到校門口歡迎這名小新生，並致贈上學的禮物，新生還親自敲響上課的鐘聲，展開新生的學習路程。

澎湖縣望安鄉將軍國小30日只有1名新生報到，校長葉子超（前右）與師生們親自到校口來歡迎這名新同學。（澎湖將軍國小提供） 中央社
澎湖縣望安鄉將軍國小30日只有1名新生報到，校長葉子超（前右）與師生們親自到校口來歡迎這名新同學。（澎湖將軍國小提供） 中央社

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馬公 澎湖縣 偏鄉

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