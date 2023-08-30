雄女發表百年校慶主題曲 沈春華入鏡「一輩子的朋友」

高雄女中113年將創校100周年，今天開學日先發表「雄女百年校慶主題曲MV一輩子的朋友」。影片由雄女師生及校友共同編曲拍攝完成。主播沈春華、國際知名指揮家陳美安等傑出校友也入鏡，劇中的地景和歡笑，串成雄女人永恆的回憶。

「一輩子的朋友」由雄女84級校友黃婷作詞，木村充利作曲。黃婷的代表作品有歌手品冠的「我以為」、叮噹的「猜不透」；木村充利代表作品九把刀電影主題曲「那些年」。編曲者劉道文也在今年因山狗大樂團的專輯而獲得金曲獎。81級校友謝淑文為台北藝術大學電影創作學系教師，她啟動身邊資源主導拍攝以及錄音製作。劇本則由校友導演王康子瑋以及謝淑文共同主導。

雄女表示，為了尋找校友沈春華，校友團動員許多資源。因為多年過去，沈春華電話已更改，總製片人謝淑文透過葉樹姍主播、最後終於聯繫到沈春華，非常感謝她願意參與拍攝。校友國際知名指揮家陳美安經常回國與高市交合作，但因拍攝時間不在台灣，於是提供了她指揮時的無版權畫面給劇組。

雄女百年校慶主題曲在校長鄭文儀、祕書陳雲占和各處室主任協助下進行。MV錄製與徵選過程，歌手徵選第一輪收到超過100名在校生報名，演員將近50人，要從這麼多優秀的「小斑馬（雄女人的暱稱）中選拔出來做拍攝與音樂錄製，真的是件很掙扎的事。至於長大的三位同學要怎麼選呢？最後敲定了法官、竹科人、醫生這三種職業代表。81級校友法官謝雨真借到高等法院場景讓雄女拍攝；81級校友湯雅涵是維馨乳房外科醫院院長，拍攝也很順利。

影片的開端，以雄女上學途中的地景，呈現學校所在的地理位置，開啟雄女⼈上學的回憶。⾳樂⼀開始，⾼⼀⽣站在校⾨⼝，象徵著新的開始和希望。她與同學們⼀起進入校園，展現著歡笑和活⼒。同學們在教室開⼼聊天，在校園裡奔跑嬉戲。然後，影片透過校友，展⽰她們在職場上努⼒⼯作的場景，同時她們也回憶起過去在學校的美好時光，不論是上課、考試、打掃等等校園⼩事，每⼀個經歷都為雄女⼈的成長鋪墊了道路，成了永恆的回憶。

雄女百年校慶主題曲歌詞- 一輩子的朋友 我常常想起你的笑臉 白衣黑裙的輕狂歲月 曾和你並肩 無法無天 追逐著世界 畢業後分開地球兩邊 生活慢慢失去共同點 卻抹不掉革命情感 像蔓藤綿延 在你我心間 有些路難免一個人走 握著滿手校園的相思豆 抬頭看 同一片天空 約定好的夢 始終都在等候 記得我是 一輩子的朋友 不能常在左右 也會為你加油 各自翻越生命中的山丘 一路向前走 默契緊握著手 我會是你 一輩子的朋友 不管過了多久 都在彼此心中 到哪一天 再見面的時候 滿載新的感動 敬你手中的酒 一溜煙走過了一百年 共同記憶串成天際線 紅色書包伴我成年 看世代交替 永邁步向前 誰能取代 一輩子的朋友 不能常在左右 也懂你的憂愁 追不回時間流的沙漏 一路不回頭 也永遠不放手 難得有你 一輩子的朋友 不管過了多久 都在彼此心中 到哪一天 再見面的時候 我們會更成熟 笑看記憶奔流

雄女傑出校友主播沈春華也入鏡「雄女百年校慶主題曲MV一輩子的朋友」。圖／翻攝自雄女百年校慶主題曲MV

「雄女百年校慶主題曲MV一輩子的朋友」，影片中的地景和歡笑，串成雄女人永恆的回憶。圖／翻攝自雄女百年校慶主題曲MV

雄女傑出校友主播沈春華也入鏡「雄女百年校慶主題曲MV一輩子的朋友」。圖／翻攝自雄女百年校慶主題曲MV