設計圖自己做 台南紅瓦厝國小讓孩子了解越南十二生肖沒牠
越南十二生肖中沒有兔子，竟是貓。台南歸仁區紅瓦厝國小趁著迎接2024燈會，請校內新住民二代一同發想規劃設計藍圖，再經過一個月的製作，完成一盞高2米的粉紅貓花燈。校方表示，除了明年參與燈會競賽燈區外，日後更會將此花燈放在圖書館二樓門口當公共藝術。讓小朋友能夠了解不同國家的文化。
為迎接2024台灣燈會在台南，市府先前舉辦花燈製作研習營，邀請專業燈藝師傅教導各級學校製作花燈技巧。也能參與競賽燈區。歸仁紅瓦厝國小為了能夠與校內特色結合，決定以新住民文化作為主題。
學務主任施威宇表示，根據統計學校內共有30位新二代，其中有15位學生的家長是越南籍新住民。接著詢問小朋友們是否了解越南有何文化特色，一致回答斗笠之外，更提到越南十二生肖中沒有兔子，取而代之的是貓。而燈會絕對是能夠吸引國內外遊客參觀的機會，所以學校趁此時融入越南文化。
施威宇說，由於明年為龍年，大部分都會想到與龍有關的事物，此次如果加入越南文化，也能讓學生有個機會認識不同國家文化。於是上學期末就請來專業的設計師，教導15位新二代如何發想設計，畫在八開圖畫紙。經過兩次的討論設計，設計師完成了花燈原型，隨後由校方一個月的製作，完成了一盞高2米的粉紅貓花燈。
校方表示，除了參與明年燈會的競賽燈區外，帶燈會結束後花燈也將成為校方的公共藝術放在圖書館二樓門口，讓其他小朋友們當看到花燈時，能夠解說越南十二生肖文化。
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